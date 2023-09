f716e55602

Nacional Política Proceso Constituyente Presidente Boric: “Me preocupa el Consejo Constitucional porque estoy convencido que Chile necesita una nueva constitución” Respecto a las afirmaciones del expresidente Sebastián Piñera de que el estallido social fue un golpe de Estado no tradicional, el mandatario comentó que la violencia nunca debe ser un instrumento en la democracia. Diario UChile Viernes 22 de septiembre 2023 15:47 hrs.

Las últimas votaciones en el Consejo Constitucional han generado preocupación en diferentes sectores producto de la aprobación de las propuestas de los consejeros republicanos que constitucionalizan el sistema previsional y de isapres, así como otras que abren la puerta al retroceso en derechos individuales y colectivos. Luego de hacer un balance de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas durante esta semana en Nueva York, el Presidente Gabriel Boric señaló que lo importante es sacar adelante una nueva propuesta de carta fundamental que “Chile necesita”. “Me preocupa el Consejo Constitucional porque estoy convencido que Chile necesita una nueva constitución. Y yo al Consejo Constitucional le deseo todo el éxito y espero que prime la voluntad de llegar a acuerdo”, indicó. El mandatario precisó que “todo lo que vamos a hacer y la información que vamos a tener va a ser objetiva, va a dar cuenta de los debates que se han dado”. Además, reconoció que “ustedes han escuchado a los expertos de diferentes posiciones políticas respecto a las evaluaciones que hacen del proceso constitucional”. De todas formas, el jefe de Estado precisó que “me interesa colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance en esa dirección, no en polarización, ni en confrontación, ni en buscar antagonistas para obtener réditos de corto plazo”. Consultado por las últimas aprobaciones, el Presidente se limitó a señalar que “me voy a referir al texto cuando tengamos el texto definitivo”. Al respecto, agregó que “todavía quedan votaciones pendientes, una revisión por parte de los expertos. Por ciento que hay preocupaciones, pero yo no soy catastrofista y no me voy a situar ni prestar para generar antagonismos en esto. Yo quiero que al consejo le vaya bien”. El mandatario chileno fue consultado también por las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, quien en declaraciones a un medio en Argentina afirmó que el estallido social fue un intento de “golpe de Estado no tradicional”. Al respecto, el Presidente Boric recalcó que “la violencia no es parte de la acción política en la democracia. Esa convicción la he tenido siempre y la mantengo”. Junto con lo anterior, subrayó que “más que polemizar con el expresidente Piñera, lo que me interesa es destacar lo que tenemos a futuro”. De todas formas, apuntó que es importante separar los actos violentos que se verificaron durante el estallido social y el derecho a manifestarse. “Hay quienes parecieran olvidarse que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país”, comentó. En eso sostuvo que la falta de respuesta a demandas largamente planteadas por la gente lleva a este tipo de reacciones populares. “Más de diez años llevamos discutiendo los políticos respecto a cómo mejorar las pensiones en Chile y no hemos logrado llegar a acuerdos”, indicó. “La democracia consiste también en tener esa conciencia de que tenemos que entregarle resultados concretos a la gente. Y en el malestar de la sociedad chilena hay motivos. Y en esos motivos nosotros también tenemos responsabilidad”, cerró el mandatario. Durante la jornada, el jefe de Estado llegará a la capital de los Estados Unidos, Washington, donde se rendirá un homenaje al exministro de la Unidad Popular Orlando Letelier, asesinado en un atentado con coche bomba instalado por la DINA y un grupo de cubano-americanos, hecho ocurrido el 21 de septiembre de 1976. Imagen de portada: Agencia ATON

