Nacional Política Vivienda “Han tenido 50 años de privilegios”: Comités de vecinos de Santiago exigen que la Armada entregue terreno para viviendas sociales La dirigenta vecinal, Valeria Bustos, señaló que a los pobladores les molesta que las FFAA aseguren que el espacio ocupado por la Marina tiene un buen uso, cuando "un quincho, una piscina y camarines no tienen nada que ver con la defensa nacional". Joana Carvalho Jueves 19 de octubre 2023 16:42 hrs.

Vecinas y vecinos del Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor se manifestaron en la esquina de la Avenida General Velásquez con Avenida Portales, para mostrar el total abandono de un terreno -ubicado en dicho lugar- por parte de la Armada de Chile, el cual es parte de los bienes fiscales del Estado. Los integrantes del comité que es parte de la Mesa por la Recuperación Terrenos Fuerzas Armadas, afirman que el terreno que ocupa la marina podría ser perfectamente un espacio de vivienda y áreas verdes urbanas. Así, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la dirigenta de la organización vecinal, Valeria Bustos, denunció que “aquí hay privilegios de las FFAA”. “Si el Gobierno está diciendo que va a colocar todos los terrenos del Estado para viviendas sociales para el Plan de Emergencia Habitacional, ¿los terrenos de las Fuerzas Armadas no o solo los que ellos quieran pasar?”, cuestionó. La integrante de Santiago Multicolor sostuvo que por más de seis años han dialogado con las distintas autoridades para que el terreno sea destinado a viviendas sociales, pero como pobladores siempre han estado fuera de las negociaciones con la Marina. “Eso es parte de nuestras demandas, ser partícipes de la negociación y estar sentados en la misma mesa de igual a igual con el Estado y las Fuerzas Armadas”, destacó. Bustos indicó que el argumento de la Armada para no ceder el terreno es que éste tiene un buen uso, por lo que los vecinos y vecinos quieren justamente demostrar que “no tiene ningún uso y que es un terreno en abandono”, que se arrienda para paseos de cursos y que cuenta una piscina, quinchos y camarines. “Nos molesta que se nos diga que este es un centro estratégico para la defensa nacional cuando no lo es. Este es un lugar de recreación de la Armada y darles más lugares de recreación cuando hay familias que no tienen dónde vivir no nos parece justo”, dijo “Un quincho, una piscina y camarines no tienen nada que ver con la defensa nacional”, agregó. En el encuentro estuvo presente la concejala de Quinta Normal Matilda Pérez, quien respaldó la protesta de los vecinos organizados y destacó la profunda necesidad habitacional que enfrenta el país. “Tiene que ver con la calidad de vida, el hacinamiento, la pobreza, el maltrato hacia la infancia y a los adultos mayores. La necesidad de vivienda es urgente, la forma de manifestarse es pacífica y es organizada. Además, es inteligente porque entregan un propuesta, elementos y han sido parte de las conversaciones”, declaró. Desde el Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, el Comité de Vivienda el Esfuerzo 1 de Conchalí y el Movimiento de Pobladores y Pobladoras elaboraron un documento respecto a cómo intervenir el terreno de bienes nacionales. Ésta plantea que más de 500 familias podrían ser beneficiadas si el espacio se ocupa para viviendas sociales. No obstante, la dirigenta expuso que “si la Armada decide, en un acto de reparación al pueblo de Chile, devolver el espacio por completo e irse a Quilpué o Talcahuano en donde tienen miles de hectáreas, se pueden construir aquí tres mil viviendas dignas para las familias de la Región Metropolitana”. Bustos hizo un llamado al Gobierno e interpeló directamente a los ministros de Vivienda, Bienes Nacionales y de Defensa, Carlos Montes, Marcela Sandoval y Maya Fernández, respectivamente, a que “se pongan en los zapatos de las y los pobladores”. “¿Quién se van a poner los pantalones y las faldas? O estamos con el pueblo o estamos por seguir defendiendo los privilegios de las Fuerzas Armadas, aquí no hay puntos medios”, destacó. Asimismo, la concejala de Quinta Normal afirmó que es absolutamente necesario que el Gobierno se pronuncie sobre la materia. “La petición de los comités requiere de una pronta respuesta, no pueden perder más tiempo porque ya han pasado seis años desde que se organizan y luchan por una vivienda digna, por lo que la respuesta que requiere es urgente“, expresó Pérez. Por otro lado, la dirigenta de Santiago Multicolor manifestó que las “Fuerzas Armadas no han tenido ningún gesto decente hacia el pueblo de Chile, no han pedido perdón y no han dicho dónde están los detenidos desaparecidos”. “Creemos que la entrega de este terreno, además de colaborar con solucionar el tema de la vivienda, viene también a dar una oportunidad a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Marina, a que haga un gesto de reparación. Con esto estarían reconociendo que han estado no solo en impunidad, sino que han tenido 50 años de privilegios”, aseveró Bustos. Desde hace más de seis años que el Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor lucha para garantizar viviendas dignas para la población que más lo necesita.

