Deportes Juegos PanAm ParapanAm Corporación Santiago 2023 presentó el libro “Educar para transformar” El texto detalla la experiencia en torno al rol social del deporte en 60 colegios de las comunas sede de los Juegos en las regiones Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Biobío. Diario UChile Jueves 7 de diciembre 2023 12:29 hrs.

Descarga acá el libro sobre el Programa de Educación de los Juegos Dentro del oxímoron que significa un sol radiante y un aire frío, la cancha de fútbol para ciegos ubicada detrás del Centro de Deportes Paralímpicos era el escenario del cierre de un ciclo. Hoy, en medio del Parque Estadio Nacional que hace tan solo un mes veía el cierre de los Juegos Panamericanos, la Corporación Santiago 2023 lanzó el libro “Educar para transformar: el Rol Social del Deporte”. La obra relata instancias de formación inclusiva, diversa y sostenible en colegios de las comunas sede a lo largo del país, a través de profesores de educación física. Este esfuerzo quedó plasmado en 20 experiencias en plenas salas de clase. Esa alegría se manifestó con los pasos de baile de Fiu y la presencia de autoridades educativas, deportivas y niños y niñas de los establecimientos que participaron en el proceso. Todos se llevaron un ejemplar del texto a la casa. María Olivia Rivas, jefa del área de Interacción con Comunidad del comité organizador, mencionó que “esto es un sueño que comenzó hace mucho tiempo. Realizados los Juegos y tener la claridad de que lo que en algún momento creímos que iba a pasar, tener a miles de niños caminando, jugando y gozando por todos nuestros recintos y en todas las regiones, fue un camino bastante largo que no se hubiese logrado sin los profesores, protagonistas fundamentales, quienes tenían la misión de encantar y transmitir eso a sus estudiantes”. Representando a la Escuela Boca Sur de San Pedro de la Paz, el profesor Ricardo Barahona aseguró que “los Juegos Panamericanos sí marcaron la vida de los estudiantes, lo principal de esto es que se implementó una semillita y va a ir creciendo con el tiempo, como profesores la tenemos que ir regando cada día para que los estudiantes quizás no sean deportistas de élite, pero sí sean buenas personas. El deporte cambia vidas, por ejemplo, me encontré hace tiempo con un exalumno de la escuela que estaba estudiando para ser profesor de Educación Física”. El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, recogió la historia del pequeño Vicente, alumno de la Escuela Básica Rural San José y la leyó: “Cuando estoy enojado con alguien, juego a la pelota y se me pasa, es como algo que me ayuda, aparte unirme con mis compañeros, algo que me ayuda a pensar solamente en eso y concentrarme, porque algo que me gusta hacer”. Fue entonces que Mayne-Nicholls reflexionó: “Muy simple, pero muy real. Nos refleja exactamente, en vez de salir a pelear con alguien, en vez de generar una desunión, va a participar en una actividad física, con eso se olvida del problema y busca una solución. Creo sinceramente que los Juegos demostraron que no necesitamos estar peleando, sino ser capaces de construir, de concentrarnos, de jugar a la pelota para que se nos pase el enojo, y entre todos saquemos adelante nuestro país y nuestra comunidad”. ESTOS FUERON LOS 60 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES REGIÓN METROPOLITANA

– Escuela Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos

– Escuela Básica Cóndores de Plata, Cerrillos

– Escuela Lothar Kommer Bruger, Cerrillos

– Escuela Básica Los Cerrillos, Cerrillos

– Escuela Ejército Libertador de Cerrillos, Cerrillos

– Liceo Bicentenario Mario Bertero Cevasco, Isla de Maipo

– Escuela Básica Efraín Maldonado Torres, Isla de Maipo

– Escuela Sótero del Río, La Florida

– Escuela Las Lilas, La Florida

– Escuela Los Cerezos, La Florida

– Escuela Capitán Ávalos, La Pintana

– Liceo Víctor Jara, La Pintana

– Colegio Simón Bolívar, La Pintana

– Colegio Municipalizado Confederación Suiza, La Reina

– Colegio San Constantino, La Reina

– Colegio San Francisco del Alba, Las Condes

– Liceo Bicentenario Simón Bolívar, Las Condes

– Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes, Las Condes

– Liceo Polivalente, Lo Espejo

– Escuela Básica Alicia Ariztía da Silva, Lo Espejo

– Escuela Básica Clara Estrella, Lo Espejo

– Escuela Benjamín Claro Velasco, Ñuñoa

– Escuela Juan Moya Morales, Ñuñoa

– Centro Educacional Valle Hermoso, Peñalolén

– Escuela Luis Arrieta Canas, Peñalolén

– Colegio Alicura, Peñalolén

– Liceo Arturo Alessandri Palma, Providencia

– Escuela Estrella de Chile, Pudahuel

– Escuela Alexander Graham Bell, Pudahuel

– Escuela San Daniel, Pudahuel

– Centro Educacional Baldomero Lillo, San Bernardo

– Escuela Santa Teresa de los Morros, San Bernardo

– Internado Nacional Barros Arana, Santiago

– Escuela Básica República de Colombia, Santiago

– Escuela Luis Calvo Mackenna, Santiago

– Escuela Básica República de México, Santiago

– Escuela Diferencial Juan Sandoval C., Santiago REGIÓN DE VALPARAÍSO

– Colegio Carlos Alessandri Altamirano, Algarrobo

– Escuela Básica Rural El Yeco, Algarrobo

– Escuela Básica Rural San José, Algarrobo

– Escuela de Párvulo Los Claveles, Algarrobo

– Escuela Poeta Neruda de Isla Negra, El Quisco

– Liceo República Argentina, Los Andes

– Escuela Ignacio Carrera Pinto, Los Andes

– Liceo Santiago Escuti Orrego, Quillota

– Colegio República de México, Quillota

– Escuela Especial Los Paltos, Quillota

– Escuela Nuestro Mundo, Quillota

– Escuela Pablo Neruda, San Esteban

– Escuela Hernán Olguín, Valparaíso

– Liceo María Luisa Bombal, Valparaíso

– Escuela República de México, Valparaíso

– CEIA Los Castaños, Viña del Mar

– Escuela Básica Santa Julia, Viña del Mar

– Escuela Canal Beagle, Viña del Mar REGIÓN DE O’HIGGINS

– Escuela Cahuil, Pichilemu

– Colegio Libertadores, Pichilemu REGIÓN DEL BIOBÍO

– Escuela Miguel José Zañartu San Martín, San Pedro de la Paz

– Escuela Básica Boca del Biobío Sur, San Pedro de la Paz

– Colegio Galvarino de Lomas Coloradas, San Pedro de la Paz Fuente: Vicente Vásquez/Prensa Santiago 2023

Foto: Sergio Maureira

