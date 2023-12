Chile es un país surrealista

En la actualidad leemos en la prensa que las municipalidades, entes públicos que se caracterizan por cometer infinidad de actos de corrupción, se autoasignan la calidad de “ilustres” y para no ser menos, los parlamentarios de todos los sectores políticos se consideran “honorables”, ambos vocablos que, en rigor, no debieran ser utilizados por todos: posiblemente podrían existir algunas de las 346 municipalidades que hay en el país que sean decentes y que, otros tantos diputados y senadores, conforme a sus desempeños a través del tiempo, hayan demostrado ser absolutamente probos. Esas son las excepciones.

Pues bien, por paliza ganó el “En contra” en el plebiscito pasado, pero el 3,7% de quienes acudieron a las urnas el domingo 17/12/2023 votaron nulo y este columnista que pensaba votar en contra, debido a que conoce muy bien nuestra debilucha institucionalidad, siempre incapaz de ejercer bien sus atribuciones, a última hora también resolvió votar nulo. Quedaba claro que con la extremista Constitución de los muchachos republicanos o con la de Pinochet-Lagos, la cosa política seguía exactamente igual y por ello, caminé muchas decenas de cuadras para ingresar a la cámara secreta y marcar con gusto una gruesa raya anulando el voto.

Para demostrar mi decisión, se dan a conocer ciertos comportamientos recientes en materias de interés público que no han debido ocurrir. En días pasados la prensa informó que se iniciará la construcción del teleférico que unirá las comunas de Las Condes-Providencia con Huechuraba, para facilitar las conexiones entre Sanhattan y la llamada Ciudad Empresarial, con lo cual se reducirán los tiempos de transporte entre ambos sectores urbanos a 13 escasos minutos, a diferencia de los actuales 45 minutos.

El pequeño gran problema, típico de la lenidad de la Administración, es que la concesión entregada a los inversionistas no considera la tarifa integrada con la Red de Movilidad, con el agravante de que el proyecto contempla ingresos mínimos garantizados por el Estado, lo que significa imprevisión al producirse una menor demanda de pasajeros, debido a que la diferencia es aportada por papá fisco a los suertudos inversionistas. Los agentes públicos que conforman el Consejo de Concesiones no escucharon a la exministra Sonia Tschorne, quien les entregó las razones de fondo por las cuales era indispensable contemplar dicha integración tarifaria. Es decir, las empresas privadas que ejecutarán y administrarán el negocio no asumen ningún riesgo.

Hemos publicado varias denuncias sobre la violación. por parte de ciertos ministerios y municipios, por no utilizar las pinturas intumescentes para las construcciones que ejecutan, con lo cual han incumplido la norma legal de protección contra incendios. lo que es considerado un fraude. Para demostrar nuestro aserto, el 17/10/2023 informamos a través de twitter (ahora X) a la ministra Jessica López del MOP y al ministro Carlos Montes del Minvu, acerca del incumplimiento de esta norma de protección en el caso de un liceo.

Los lectores deben saber que la aludida norma, conocida como NCh935-1, es obligatoria desde el año 1997 por mandato de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y al ser vulnerada en el caso mencionado se ponen en riesgo la vida de los niños y trabajadores que utilizarán el liceo y dormirán en él. Existen cientos de situaciones similares que nadie fiscaliza y por ello, sería deseable que la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez, tome cartas en este asunto, siendo el más grosero el del estadio de San Antonio, tratado en la Cámara de Diputados, sin resultado alguno.

Lo que acontece en la millonaria Municipalidad de Las Condes ya es para la risa, debido a que la alcaldesa Daniela Peñaloza, persona de confianza del político Joaquín Lavín, no sabemos si por incompetencia para ejercer el cargo o porque sus funcionarios se consideran autónomos, ha permitido compras de terrenos para consultorios médicos en precios muy abusivos que favorecen a corredores de propiedades que tienen “buenas llegadas” al municipio. También le pidió la renuncia a Arturo Hughes, gerente del Teatro Municipal de Las Condes, para entregarle ese cargo a un amigui de ella de apellido Reyes, asimismo cuestionado por las horas extras, asunto denunciado por el defenestrado.

Dicha alcaldesa, a pesar de una formal instrucción previa de la Contraloría para evitar la adulteración de las horas extraordinarias, continúa aceptando que ciertos funcionarios hayan cobrado casi $8 mil millones en horas extras durante este 2023, lo que es un fraude al fisco, asunto investigado por un canal de televisión, cuyos avezados periodistas demostraban como los regalones falsificaban los horarios de entrada y salida en unos papelitos llamados libros de asistencia. Cuando hace pocos días se conoció este desfalco, la ingenua Peñaloza informó que se seguirían, dentro del municipio, unos sumarios administrativo, pero como el fiscal de Alta Complejidad sabía que eso era perder el tiempo, el 22/12/2023 tomó la acertada decisión de investigar de oficio, informando al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Como observamos, la corrupción está instalada y será difícil erradicarla pues, dentro del sistema imperante, las trampas son consideradas habilidades para favorecer a los amigos de quienes ostentan el poder, teniéndose en cuenta que la gran mayoría de estos impúdicos engaños nunca se conocen.