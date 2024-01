6e41868c0f

Minería Nacional Política Tras sesión especial en el Senado: Parlamentarios mantienen discrepancias sobre acuerdo Codelco-SQM por explotación del litio En la Democracia Cristiana coincidió con el Gobierno respecto a los beneficios que podría conllevar la alianza público-privada. Mientras en Chile Vamos insistieron en sus reparos sobre la gestión de la estatal. Fernando Sepulveda Martes 9 de enero 2024 19:04 hrs.

Hoy se realizó una sesión especial en el Senado para conocer y debatir el reciente anuncio por el que la minera estatal Codelco y la empresa SQM. A la sesión asistieron como invitados el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la ministra de Minería, Aurora Williams y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco Matte. Hace algunas semanas, Codelco y SQM anunciaron un acuerdo de cooperación público-privada para desarrollar en conjunto actividades productivas y comerciales en el Salar de Atacama relativas a la explotación del litio, el cual se extenderá hasta 2060. En este pacto quedaron establecidos dos períodos para regular esta asociación. En el primero, asumirán los actuales contratos de Corfo y SQM hasta diciembre de 2030 (fecha de vencimiento original de estos), para luego transitar a una operación, denominada Proyecto Salar Futuro, que será regida por los nuevos contratos suscritos por Corfo y Minera Tarar (filial 100% de Codelco), desde enero de 2031 hasta 2060. Al respecto, la ministra Aurora William, expresó su apoyo y calificó la alianza entre Codelco y SQM como “un acuerdo que contribuirá al bienestar de nuestro país”. “La Estrategia Nacional del Litio es una hoja de ruta que nos conducirá hacia el liderazgo en esta industria a nivel global y, además, contribuirá al bienestar de nuestro país y a un futuro más próspero y sostenible para todos y todas los chilenos. Chile lleva décadas buscando impulsar una industria minera y en particular del litio, por lo que esta estrategia, recoge aquellos aprendizajes que buscan mejorar los mecanismos que aseguren una posición de liderazgo para nuestro país en materia de minera”, comentó. En la misma línea, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, compartió la idea de que este acuerdo contribuirá a un futuro más próspero. “El dominio del litio en nuestro país tiene un liderazgo muy importante del Estado; Corfo, Codelco, Enami, pero estos no necesariamente se ha traducido en oportunidades para los territorios, y por lo tanto creo que este acuerdo tenemos que mirarlo en que no solo se aumente la producción y por más tiempo en el Salar de Atacama, sino que es clave para el desarrollo futuro de que se amplíen hacia nuevos centros de producción y en eso el Salar de Maricunga tiene también una oportunidad de demostrar en que aquí las cosas se pueden hacer de una forma distinta”, agregó. Por otro lado, el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Minería y Energía, José Miguel Durana, cuestionó el pacto entre Codelco y SQM, poniendo en duda los beneficios que traerá, puesto que a su juicio durante el primer semestre de 2023 los excedentes de Codelco cayeron en un 86% en comparación con el mismo período anterior. “Codelco se presenta como carta de presentación para manejar y obtener el control de la nueva sociedad con SQM, una empresa estatal que no conoce la industria del litio y que, obviamente, lo más probable es que su aporte sea nulo y se transforme en una pesada mochila para el sector privado. A todas luces no aparece como lo más prudente y razonable la decisión que se ha optado, las condiciones no son transparentes y se corre el serio riesgo de que la pesadez y burocracia de Codelco termine fagocitando a cualquier socio privado“, apuntó.

