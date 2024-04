1030025365

Ciencias “El Número Uno”: chilenos fabrican el primer reloj digital hecho totalmente en Sudamérica El ingeniero Alfredo García logró un hito tecnológico para la región a través de su empresa "Dando la hora". El reloj incluye varios detalles que subrayan su origen, como una cuenta regresiva para el 18 de septiembre. Diario UChile Miércoles 24 de abril 2024 10:55 hrs. El Número Uno, primer reloj digital fabricado totalmente en Chile. Foto: Dando La Hora.

Para Alfredo García, ingeniero comercial egresado de la Universidad de Chile, sacar adelante este proyecto significaba un verdadero sueño personal. Desde su infancia que viene cultivando un particular fanatismo por los relojes gracias a su papá, que lo llevaba a recorrer las galerías históricas del centro de Santiago. Poco a poco comenzó a entrar en la comunidad global de la relojería, y fue ahí cuando comenzó a notar que nuestro país no contaba con piezas de fabricación propia. “Veía a la gente de países desarrollados, que en general tienen sus propias empresas relojeras y fabrican sus propias máquinas. Y a mí me faltaba algo: que en Chile tuviéramos nuestro reloj digital. Siempre tener que usar relojes japoneses, suizos. Por una cosa de cariño por el país y por cariño al rubro, quería tener un reloj chileno. Y hoy esto ha sido posible”, comentó el ingeniero. Hoy, a través de su emprendimiento relojero Dando La Hora, García conquistó un verdadero hito tecnológico para la región, pues logró crear el primer reloj digital totalmente diseñado y fabricado en Sudamérica. El modelo fue bautizado como “El Número Uno” y posee una serie de características que, en la misma línea, recalcan su origen nacional. Entre ellas, la inclusión de la melodía del himno nacional e incluso un contador de días que anticipa la llegada del 18 de septiembre. “En general, cuando uno usa relojes de otros países vienen con los formatos de esos lados. El formato de calendario de Estados Unidos, el formato de fecha de Japón, etc. Por eso, esto tiene muchos guiños a los formatos y palabras de nosotros. Por ejemplo, en vez de decir ‘5.00 P.M’ dice ‘5.00 T’, por ‘cinco de la tarde’, mucho mejor. En el calendario dice ‘hoy’ y está con día, mes y año”, explicó García. La programación y electrónica estuvo a cargo de Tomás Herrera y las partes y estructura 3D del reloj fueron el trabajo de Luca Dalboso. Por otro lado, el diseño del reloj fue hecho por Victoria Burgos, tomando como inspiración el conjunto arquitectónico Remodelación República, un ícono del diseño chileno de los años 60. Todas estas, decisiones que fueron muy bien planificadas. “En el diseño pusimos varios guiños a cosas chilenas. Por ejemplo, hay un edificio que me gusta mucho en el centro, el de Remodelación República, y usamos elementos de eso para las baldosas y para las líneas de la caja. Hay varias cositas chilenas, música… Detallitos pequeñitos pero que hacen pensar en que esto es chileno”, aseguró el fundador de Dando La Hora. “Calibre in house” A nivel técnico, igualmente hay elementos que son importantes para explicar la dimensión de este logro relojero. Uno de ellos, el de “calibre in house“: ” La gente que somos coleccionistas de relojes siempre nos preocupamos de una característica llamada el “calibre in house”. El calibre es la maquinita que tiene adentro el reloj, e ‘in house’ significa que está fabricado por la propia empresa. En general, la gran mayoría de marcas que vemos y que parecen de lujo no fabrican sus máquinas. Las traen de otros lados, contratan a una empresa que fabrica máquinas y les ponen la caja y el márketing para decir que son relojes de ellos“, precisó García. Y agregó: “Hay muy pocas empresas a nivel mundial que hacen sus propias máquinas, y hoy día, Dando La Hora, acá en Chile, pasa a ser de las poquísimas empresas que van a tener su propio calibre in house. Es algo muy llamativo en este negocio, es muy raro que esto ocurra”. Aun así, el ingeniero compartió que el camino no estuvo exento de cuestionamientos. “Yo soy fanático relojero y me pasa que veo muchas cosas que hacen falta. Me preguntaba ‘¿y por qué no lo desarrollamos nosotros?’. Y me encontré con un montón de peros. ‘Es que quién va a comprar algo hecho en Chile’, ‘es que en China es más barato hacerlo’, ‘es que cómo lo vas a hacer si nadie desarrolla esto’. ¿Y por qué nadie desarrolla esto? ¿Y por qué en China es más barato? ¿Los suizos son más inteligentes que los chilenos? Yo pienso que no. Yo pienso que en Chile tenemos todas las capacidades para hacer las cosas bien y a la altura de los suizos, de los japoneses. Creo que acá hay un pequeño acto de rebeldía, de decir que si queremos ser un país bacán, tenemos que hacer cosas bacanes“. La primera pre venta de “El Número Uno” se llevó a cabo el pasado martes 24 de abril a través del sitio web de Dando La Hora. Por el momento, y por éxito de ventas, los despachos están disponibles sólo a partir de julio de este año.

