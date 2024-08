3dac3fe49f

París 2024 Brian Daniel Pintado le da oro a Ecuador en los 20Km. marcha El atleta repitió la hazaña que hace 28 años consiguió Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. RFI Jueves 1 de agosto 2024 12:51 hrs. "Aún no lo asimilo", dijo a RFI Brian Pintado justo después de llevarse el oro en los 20 km marcha, este 1 de agosto de 2024 en París. AP - Vadim Ghirda

El ecuatoriano Brian Daniel Pintado ganó hoy la carrera de 20 km marcha, que abrió las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos de París 2024. En 1:18:55, terminó por delante del brasileño Caio Bonfim (1:19:09) y del español Álvaro Martín (1:19:11). Pintado, subcampeón mundial de 35 km en 2023, ofrece el oro a su país 28 años después de que su compatriota Jefferson Pérez ganara la misma disciplina en los Juegos de Atlanta en 1996. ¿Qué pasa por tu cabeza en estos momentos? En realidad no sabía que iba a pasar esto. Es un sueño hecho realidad. Estaba muy inseguro desde ayer, estaba muy nervioso. Y el día de hoy, sólo quería estar compitiendo entre los mejores. Y no sabía cuántos otros iban, no sabía cómo íbamos del kilometraje. Mi entrenador me decía: “Tienes sexta, eres un carro con seis velocidades, guarda esta sexta, guarda esta sexta”, y un momento me dijo “Saca esa sexta, es momento”. Y le di y después, cuando faltaban 200 metros, ya no podía más, pero veía la cinta y era para mí. Dije “qué increíble”. Esa sexta la metiste justo en la última vuelta, cuando sonó la campana. Sí, sí, en realidad pensé que faltaban dos porque el tablero decía dos. Pero cuando sonó la campana, dije “es la última, esa es la última”. Mi entrenador me dijo que iban con dos, Álvaro y Caio. Entonces dije “esto va a ser mío”. Y ahora, una vez con la medalla, ¿a qué sabe el oro? Aún no lo asimilo. Estoy feliz por mis hijos, porque esto me abre la puerta para darles una vida mejor. Y quiero verla a mi madre, abrazarla, agradecerla por haberme invitado a soñar en esto. Ya lloré con mi entrenador, y ya los vi a mis hijos. Mi hija de tres años no sabe lo que está pasando, sólo está ahí y dice “Te amo mucho papi”. Ahora mismo se abren las puertas para ti y para esa marcha ecuatoriana que ya estaban abiertas hace tiempo con tus compañeros. Sí, sí. Creo que Jefferson abrió esa puerta, nos invitó a soñar. Creo que Andrés Chocho nos encaminó para eso. Y pues aquí estamos. ¿Cómo lo vas a festejar? Durmiendo un poco, durmiendo un poco y con el celular viendo a mi familia.

