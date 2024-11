Team patriota, anti mujeres

Durante estas semanas hemos sido testigos de lamentables hechos de violencia contra las mujeres, perpetuados por hombres que ostentan distintos tipos de poder. En ese contexto, pudimos ver a Republicanos realizando una ofensiva parodia fuera de La Moneda, donde el foco no está en la justicia o en la urgencia de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Ha quedado a la vista, tristemente, que la política no ha estado a la altura necesaria para condenar, sin matices, estos actos. En particular, resulta indignante ver como el conservadurismo intenta transformar lo ocurrido en una disputa política que utiliza a las víctimas para golpear no solo al gobierno, sino también a los movimientos feministas.

Las feministas estamos conscientes de que el patriarcado y la violencia no existen solo en quienes se muestran abiertamente anti mujeres, sino que está presente en la sociedad en su conjunto. Nosotras nos enfrentamos a esta realidad, y luchamos por cambiarla, mientras otros, los mismos que callaron y blindaron a Macaya, quieren hacernos creer que se preocupan por las mujeres. Aquel sector es el que históricamente se ha opuesto al avance de los derechos y libertades de las mujeres en diversas dimensiones. Asimismo, resulta peligroso para nuestra democracia contar con partidos políticos que menoscaban a las mujeres al punto de instrumentalizarlas para, además, hacer avanzar ideas y políticas retrógradas y discriminatorias para nuestras vidas. No permitiremos que la violencia de género sea un recurso político para los oportunistas; las mujeres no somos ni seremos una herramienta para aquellos que niegan nuestra dignidad y nuestros derechos.

Por: Antonia Allende, politóloga, ex-senadora universitaria de la U. de Chile y encargada del área de género y disidencias de la JJCC.