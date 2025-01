Leer las voces de los animales

¿Qué come alguien tan pequeño? ¿Cómo me ve? ¿Cómo es su vida?, Lidia Patricia Guerra.

Hay quienes dicen que los animales no tienen voz. Eso no es así. A través de sus vocalizaciones, miradas o lenguaje corporal pueden comunicar lo que necesitan, sienten o quieren. Por ejemplo, los pavos cambian el color de la piel de su cabeza para demostrar cuán tensos o calmados están. Algunos peces usan sonidos para asustar a sus depredadores. Pero no todos los humanos sabemos o queremos escucharlos.

De ahí es clave que, quienes queremos cambiar la realidad de los demás animales, seamos sus humildes intérpretes. Sabemos que la palabra escrita puede ser un agente de cambio. Por eso, celebramos el lanzamiento de “Estudios Críticos y Prácticos sobre la Explotación de los Animales No Humanos” de CEDA (Centro de Estudios de Derecho Animal) realizado el mes antepasado.

Este libro contiene ensayos, en su mayoría, de abogadas y abogados, de estudiantes de doctorado, y de una entrenadora canina. Muchos son de Chile pero también hay de Argentina, España y México. No solo interesará a quienes estudian y trabajan en la enseñanza superior pero además, a quienes quieran adentrarse a la brutal existencia que le hemos impuesto a los animales no humanos, y algunas posibles soluciones.

Veamos, brevemente, algunas de sus reflexiones:

Claudia Arancibia escribe “La Sobrepesca en Chile: Causas e Impacto que Afectan la Biodiversidad Marina. la Salud y Sostenibilidad del Océano.” Nuestro país es una de las grandes potencias pesqueras. Esto es una gran realidad para los empresarios, pero no para los seres acuáticos y su hogar, el mar. La mayoría de las pesquerías están contaminando y agotando toda vida que se encuentra bajo su control ¡con el dinero de nuestros impuestos! Una dramática, pero no muy conocida