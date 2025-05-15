Sala respalda informe que cuestiona programa PAIG sobre identidad de género y llama a su suspensión inmediata

La Cámara de Diputados aprobó un informe en contra del programa “Chile Crece con Orgullo”, también conocido como “Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG)”, dirigido a personas trans y de género no conforme entre los 3 y 17 años, así como a sus familias.

Por 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, la Sala aprobó el informe de la Comisión Investigadora que tenía como objetivo reunir antecedentes sobre la ejecución de terapias y programas de acompañamiento a personas cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral.

La petición formulada por 74 diputadas y diputados surgió a partir de los cuestionamientos al citado programa. En el marco de la investigación, se solicitaron cifras a las autoridades sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) que ingresaron al PAIG. El Gobierno, por su parte, explicó que dicho programa nace en el marco de la ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género (Ley N°21.120).

Sin embargo, el informe aprobado consignó que, pese a que el Ministerio de Salud (Minsal) informó que el PAIG no incluye prescripción de hormonoterapia, nunca se mencionó que las duplas psicosociales del mismo tenían facultades para derivar menores de edad a ella.

Por ello, “no cabe duda alguna que el PAIG tiene una directa relación con la hormonoterapia a menores, en cuanto sirve como una puerta de entrada inductiva para ella, y que en la red pública de salud se habían realizado capacitaciones para materializar estas derivaciones”.

También se cuestionó el rol de esta dupla psicosocial, la cual no iría en el sentido de un acompañamiento “neutro”. Del mismo modo, se consideró que los requisitos para ejercer esta función “son extremadamente bajos considerando las atribuciones que tienen”. El texto del informe agrega que se entregaron informaciones incompletas de la cantidad de menores ingresados al PAIG o el número de menores hormonados.

En las recomendaciones de la comisión, se llama a “suspender inmediatamente la ejecución del PAIG”. Del mismo modo, que el Minsal ordene en la red pública no iniciar nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme.

El documento también plantea que la cartera entregue la atención necesaria a los menores de edad que desistan o detransicionen. Adicionalmente, se acordó enviar los antecedentes de esta investigación a la Contraloría General de la República, para que realice auditorías a todo el sistema público de salud.

En la misma línea, el informe postula realizar modificaciones legales para prohibir el ingreso a estos programas a menores de 14 años; eliminar el enfoque género afirmativo y disponer que el acompañamiento sea exclusivamente psicológico. Finalmente, que los tratamientos hormonales o cirugías de reasignación de sexo solo puedan realizarse a personas mayores de 18 años.

Las y los legisladores que votaron a favor insistieron en las críticas al funcionamiento de estos programas y que estas terapias pueden generar un daño permanente a NNA. Recalcaron que se aplican tratamientos hormonales a menores que tienen poca validez científica, sin respaldo legal y que no se respeta el derecho de los padres.

En tanto, entre quienes habían llamado a rechazar el informe, plantearon que hay errores graves en la implementación de los programas. Por esta razón, es necesario hacer correcciones a los mismos, reforzando que su rol es el apoyo psicosocial. No obstante, se defendió su pertinencia y continuidad para resguardar los derechos de los NNA.

La respuesta del Movilh

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) es una de las organizaciones sociales que se han manifestado respecto a lo ocurrido en el Congreso. Su dirigente, Rolando Jiménez, indicó que “lo ocurrido en la Cámara es un retroceso gravísimo para los derechos humanos, una brutal bofetada contra los derechos humanos que ocurre justo en la Semana contra la Homo/Transfobia”.

“La aprobación de este informe transfóbico no solo ignora evidencia científica, internacional y local: ignora las vidas concretas de niños, niñas y adolescentes trans que existen y merecen un Estado que los proteja, en vez de violentarlos en función de una investigación legislativa sesgada e ideológica”, sumó Jiménez.

En esa misma línea, agregó “que junto con vulnerar a niños, niñas y adolescentes trans, los sectores que votaron a favor de este transfóbico informe violentaron ese ‘principio’ que tanto dicen defender: el derecho preferente de padres o madres de incidir sobre sus hijos, toda vez que ahora están promoviendo que los familiares adultos no puedan decidir, junto a especialistas, que es lo mejor para la salud de sus hijos trans”.

Por su parte, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, apuntó que “este informe no tiene fuerza legal, por lo que esperamos que el Gobierno lo enfrente con fuerza y claridad y mantenga, sin medias tintas, todos y cada uno de los derechos con que gozaban niños, niñas y adolescentes trans al momento de asumir su mandato. No pedimos ni más, ni menos. Acatar este informe, sería una expresión tan transfóbica como clasista, porque los únicos afectados serán quienes se atienden el sistema público de salud, pues el privado se mantendrá intacto”, señaló.

En esa línea, explicó que “eliminar el uso del nombre social en las escuelas es un acto de negación de la identidad que margina y humilla. Modificar la Ley de Identidad de Género para someter a las infancias al control absoluto de los adultos no es protección: es control. Suprimir el PAIG es dejar a familias y jóvenes sin acompañamiento, sin información y sin contención frente a uno de los procesos más delicados de la vida. Y prohibir cualquier tratamiento hormonal sin distinción alguna es ignorar la experiencia médica, psicológica y vivencial de quienes transitan en contextos hostiles y necesitan atención, no castigo”.

“No nos rendiremos. Esta decisión será denunciada nacional e internacionalmente. La resistiremos desde las organizaciones, desde las familias, desde las escuelas, desde la calle”, finalizó el Movilh, junto con anunciar que próximamente informará fechas de manifestaciones.