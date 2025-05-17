Superclásico ya tiene fecha tentativa

La Liga de Primera tiene varios partidos pendientes, por diversas razones, y uno de los que sobresale es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.

Ese cotejo, válido por la fecha 7, debió haberse jugado el 13 de abril en el Estadio Nacional, pero fue suspendido por el delegado de la Región Metropolitana porque, según el informe de Carabineros, había evidencia de que podrían producirse disturbios debido a que pocos días antes habían fallecido dos hinchas albos en las afueras del Estadio Monumental antes de disputarse el duelo entre Colo Colo y Fortaleza, por la Copa Libertadores de América.

El partido entre azules y albos se programaría para el 12 de julio en el recinto de Ñuñoa, en horario aún por confirmar. Para entonces, ya habrá terminado la primera rueda de la Liga de Primera (finaliza el 20 de junio).

Tal es una fecha que no complica a Universidad de Chile en su paso por copas internacionales, ya que el partido ante Colo Colo Superclásico caería en la fecha FIFA por el Mundial de Clubes.

De todas maneras, tanto la U como Colo Colo tienen otros partidos pendientes (aparte de su duelo por la Supercopa).

En el caso de la U, también debe un encuentro contra Unión Española en la fecha 4, mientras que los albos deben reprogramar el partido pendiente contra Universidad Católica y que se suspendió el 15 de marzo. Además, Colo Colo aún debe jugar contra Deportes Iquique por la fecha 8, duelo ya fue reprogramado para el 12 de junio.