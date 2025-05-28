Alejandro Tabilo cae y queda fuera de Roland Garros

En un partido donde fue superado gran parte del tiempo y que fue interrumpido brevemente a causa de la lluvia en el tercer set, el tenista chileno Alejandro Tabilo (61° ATP) quedó eliminado de Roland Garros tras caer ante Alexei Popyrin (25°) en tres sets.

El encuentro favoreció al australiano por la cuenta de 7-5, 6-3 y 6-4.

Tabilo no pudo encontrar la forma de superar el gran nivel de Popyrin, quien siempre llevó el ritmo del partido y no tuvo puntos bajos, a diferencia del chileno, quien se mostró dubitativo, en especial en los puntos decisivos, y al cual le costó imponerse y mandar desde el fondo de cancha.

Tras su paso por Francia, Tabilo ya definió algunas de sus próximas competiciones.

El chileno está inscrito en Halle y defenderá su título en Mallorca, en la antesala de Wimbledon. Además, fue anunciado también en Gstaad, últimos torneos de arcilla antes de la gira de Estados Unidos.