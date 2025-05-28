Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de marzo de 2026


Alejandro Tabilo cae y queda fuera de Roland Garros

El tenista chileno perdió ante Alexei Popyrin en la arcilla francesa. De esta forma, nuestro país se quedó sin representantes en el tercer Grand Slam del año.

El tenista chileno perdió ante Alexei Popyrin en la arcilla francesa. De esta forma, nuestro país se quedó sin representantes en el tercer Grand Slam del año.

Deportes

En un partido donde fue superado gran parte del tiempo y que fue interrumpido brevemente a causa de la lluvia en el tercer set, el tenista chileno Alejandro Tabilo (61° ATP) quedó eliminado de Roland Garros tras caer ante Alexei Popyrin (25°) en tres sets.

El encuentro favoreció al australiano por la cuenta de 7-5, 6-3 y 6-4.

Tabilo no pudo encontrar la forma de superar el gran nivel de Popyrin, quien siempre llevó el ritmo del partido y no tuvo puntos bajos, a diferencia del chileno, quien se mostró dubitativo, en especial en los puntos decisivos, y al cual le costó imponerse y mandar desde el fondo de cancha.

Tras su paso por Francia, Tabilo ya definió algunas de sus próximas competiciones.

El chileno está inscrito en Halle y defenderá su título en Mallorca, en la antesala de Wimbledon. Además, fue anunciado también en Gstaad, últimos torneos de arcilla antes de la gira de Estados Unidos.

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