Diario y Radio Universidad Chile

Raúl Pizarro presenta su exposición REX OMNIUM

El artista chileno presenta en paralelo dos exposiciones de pintura que dialogan desde extremos complementarios del territorio.

El artista chileno presenta en paralelo dos exposiciones de pintura que dialogan desde extremos complementarios del territorio.

Cultura

El artista chileno Raúl Pizarro presenta en paralelo dos exposiciones de pintura que dialogan desde extremos complementarios del territorio. Se trata de “REX OMNIUM: Identidad, fe e imagen en tiempos de consumo global”, que se estará exhibiendo en la Galería Citylab de Santiago y la Galería Tarquinia de Viña del Mar con entrada liberada.

Ambas muestras —distintas en forma, pero unidas por su inquietud ética y estética— abordan temas como la espiritualidad contemporánea, el ruido cultural y la construcción de identidad en medio de narrativas colectivas impuestas.

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REX OMNIUM

Galería Citylab — Desde el 17 de junio

En Citylab, Pizarro propone una experiencia visual inmersiva donde el simbolismo religioso, la cultura de marca y las tensiones de clase se entrelazan. La muestra incluye pinturas de gran formato, fotografía intervenida y una instalación lumínica que evoca altares modernos atravesados por slogans, íconos del consumo y gestos de devoción ambigua. La ciudad, sus rincones descuidados, y sus vitrinas iluminadas se convierten en escenarios para una procesión desacralizada, donde lo divino y lo banal se confunden.

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Galería Tarquinia — Desde el 26 de junio

En Viña del Mar, la Galería Tarquinia alberga una selección de obras que abordan el silencio, la introspección y la disonancia espiritual en la era digital. Esta exposición recopila piezas clave de exposiciones anteriores como La expulsión de la bestia triunfante y Prácticas paganas de santificación, junto a nuevas obras que problematizan el “ruido” como símbolo de saturación tecnológica y vacío existencial. A diferencia de la crítica frontal de REX OMNIUM, aquí se explora el repliegue personal, la pérdida de lo esencial y el anhelo de trascendencia.

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Dos visiones, una misma búsqueda

Ambas exposiciones reflejan los extremos de una misma pulsión: cómo el arte puede cuestionar los relatos dominantes y al mismo tiempo ofrecernos espacio para la reflexión, la duda y la reconstrucción. Pizarro sitúa su obra en la encrucijada entre lo sagrado y lo cotidiano, lo íntimo y lo colectivo, lo representado y lo invisible.

Fechas y lugares

  • Santiago
    Inauguración: martes 17 de junio, 19:00 hrs.
    Lugar: Galería Citylab, Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Santiago
    *Abierta hasta el 2 de julio de 2025
  • Viña del Mar
    Inauguración: JUEVES 26 de junio, 18:30 hrs.
    Lugar: Galería Tarquinia, Viña del Mar
    *Abierta hasta el 13 de julio de 2025

Sobre el artista

Raúl Pizarro (Chile, 1980) es un artista visual con una destacada trayectoria nacional e internacional. Su obra ha sido presentada en Corea del Sur, Estados Unidos, Dubái, Japón e Italia, así como en importantes museos y centros culturales de Chile como GAM y Museo Palacio Vergara. A través de un lenguaje visual que combina la pintura académica con estrategias contemporáneas, Pizarro propone una mirada crítica y poética sobre los símbolos, los afectos y los sistemas que moldean nuestras creencias.

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