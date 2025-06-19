Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de abril de 2026


Falleció Braulio Musso, integrante del mítico Ballet Azul

El histórico volante del conjunto laico y miembro de la Selección chilena que quedó tercera del mundo en 1962, pasó a mejor vida este miércoles a los 95 años.

El histórico volante del conjunto laico y miembro de la Selección chilena que quedó tercera del mundo en 1962, pasó a mejor vida este miércoles a los 95 años.

Deportes

El fútbol chileno sufrió este miércoles una importante pérdida. En horas de la tarde se confirmó el fallecimiento de Braulio Musso, histórico mediocampista de Universidad de Chile y la Selección nacional.

La noticia fue dada a conocer por el Sindicato de Futbolistas Profesionales, que a través de su cuenta de X envió «nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Su recuerdo será eterno, Don Braulio».

Posteriormente, el Romántico Viajero publicó una nota póstuma en la cual señalaron que «Don Braulio fue un jugador que desarrolló toda su carrera vestido de azul. Defendió nuestra camiseta por 18 temporadas (entre 1951 y 1968), destacando por su versatilidad, inteligencia y liderazgo«.

«Su partida, sin duda, es una pérdida profunda y muy dolorosa para nuestra institución. Musso se alzó como una leyenda, que no solo nos engrandeció en la cancha, sino también fuera de ella», agregaron.

Nacido en Limache, el ex volante criollo desarrolló toda su carrera en la U e integró el mítico Ballet Azul, ganando cinco títulos nacionales, cuatro de ellos bajo las órdenes de Luis «Zorro» Álamos.

Además, Musso formó parte del plantel de la Roja que se quedó con el tercer lugar en la Copa del Mundo de 1962.

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