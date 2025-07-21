Fiscalía confirma que sicario prófugo logró salir de Chile

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó a través de un comunicado nuevos antecedentes sobre Alberto Carlos Mejía Hernández, el sicario prófugo. En la misiva se confirmó que el acusado del asesinato del “Rey de Meiggs” salió del país hace unos días.

En el comunicado, Fiscalía sostuvo que la información fue proporcionada al Ministerio Público por parte del Departamento OS9 de Carabineros “tras indagar los movimientos del sujeto en las horas posteriores a su salida desde Santiago 1 el jueves 10 de julio”.

Fiscalía remarcó que están a cargo de “investigar el homicidio del comerciante ocurrido en Ñuñoa”, por el cuál existe “tres imputados, dos que se mantienen en prisión preventiva”. Además, detallaron que estas diligencias están a cargo del fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana.

Por otro lado, señalaron que las investigaciones siguen en proceso para “dar con el paradero del sujeto extranjero, y realizar las coordinaciones con los órganos internacionales que permitan su captura y extradición”.

Según antecedentes entregados por Meganoticias en las últimas horas, Mejía se desplazó desde la Región Metropolitana tras su liberación hasta Iquique. Luego se habría trasladado hasta Arica, donde cruzó por el complejo fronterizo de Chacalluta hacia Perú de manera clandestina.

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