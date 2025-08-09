Los clivajes que pueden servir a la Izquierda

La elección es competitiva porque, tal como los clivajes de la derecha que revisamos en una columna anterior, la izquierda también puede ofrecer ciertas dicotomías, que podrían conectar con la ciudadanía.

Haremos un recorrido por algunas de las que podrían emerger en la próxima campaña presidencial.

Dignidad vs Abuso. Este clivaje, que estaba en el centro del estallido social, fue rápidamente obscurecido y anulado por el clivaje Orden vs Caos. Requiere reconectar y visibilizar las miles de situaciones cotidianas que afectan la vida de los ciudadanos (desde el transporte hasta la salud) y puede transformarse en el clivaje madre, pues es el que probablemente más resuena en la ciudadanía.

La Mayoría vs Algunos. Este clivaje es atrevido, pero consistente con el anterior: mientras el progresismo busca el bienestar y mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, los conservadores con sus políticas benefician primera y mayoritariamente a quienes ya tienen una mejor calidad de vida y un más alto nivel socioeconómico.

Prosperidad vs Desigualdad. Este clivaje integra elementos de los dos anteriores. La prosperidad es bienestar económico, social y vital para la mayoría y no solo para quienes tuvieron la suerte de nacer en entornos con acceso a altos ingresos, salud y educación privadas. Aquí se recoge el anhelo de, al menos, el 80% de la población. Este eje, como los siguientes, eso sí requerirá un esfuerzo de los sectores progresistas que todavía prefieren hablar de Igualdad vs Desigualdad. Y eso no conecta con los nuevos electores.

Progresismo vs Conservadurismo. Este movimiento comunicacional implica salir del clivaje izquierda/derecha y crear uno nuevo que conecte con las perspectivas de cambio y transformación social, política y cultural enfrentándose a quienes solo quieren retocar o maquillar el actual “estado de las cosas”. Este movimiento es revolucionario en el sentido que un sector amplio del progresismo, igual que en el caso anterior, considera que parte relevante de su identidad es “ser de izquierda”.

Democracia vs Autoritarismo. Este clivaje está en el límite y, por lo mismo, podría dar alta rentabilidad. Diversos estudios muestran que especialmente entre los menores de 35, no hay tanto apego a la democracia como entre los mayores de 35. Este clivaje exige demostrar y visibilizar las razones que hacen de la democracia una mejor solución política que el autoritarismo para la mayoría de los ciudadanos. Y el mejor camino para hacerlo es conectar con los dos ejercicios constitucionales que vivimos. En ambos, un sector se intentó imponer al otro. Aprendimos que esa no es la solución, solo el acuerdo transforma en democracia. El Presidente dio el primer paso con su micro cumbre de julio. Hay que subirse a ese carro rápidamente.

Por Guido Romo, director de Encuestas y Asuntos Públicos, Gemines Consultores