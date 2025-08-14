SEC formula cargos a Mercado Libre y prohíbe venta de 70 productos

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos en contra de la empresa Mercado Libre por vender en su sitio web hasta 70 productos que no contaban con el Sello SEC, es decir, que no tenían certificación de seguridad, por lo que su uso representaba un peligro real para quienes compraban los artículos.

Dentro de los productos que se vendían sin Sello SEC figuran duchas eléctricas, turbo calefactores, hervidores, calefones, generadores eléctricos y taladros, entre otros. La fiscalización de la SEC se extendió desde agosto del año pasado hasta mayo del 2025, fecha en que se cerró, con la decisión de formular cargos a Mercado Libre, que es la responsable de su venta.

Dentro de los riesgos a los que se exponen las personas que compraron estos productos estarían los de incendio, descargas eléctricas, fallas operativas por mal funcionamiento, sobrecargas y cortocircuitos. Mientras, en el caso de productos que funcionan con combustibles, los peligros serían explosiones o incendios, fugas, intoxicación por monóxido de carbono y daños al motor o sistema.

Un peligro real para los consumidores

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que “en este caso, estábamos ante un peligro real para los compradores, ya que al no contar con Sello SEC, no tenemos ninguna certeza sobre los niveles de seguridad de cada uno de estos 70 productos”.

“Por ello, la importancia de comprar en el comercio establecido, que también puede ser el comercio virtual, pero exigiendo y revisando que los productos que está adquiriendo, tengan el Sello SEC”, recalcó.

La titular del organismo fiscalizador agregó que la certificación da cuenta de una serie de pruebas de seguridad a las que se someten los productos, en la fase previa a la comercialización, lo que incluye exámenes de tracción, de temperatura, de resistencia, y en general, de pruebas que permiten señalar a los compradores que se trata de un producto seguro, que no presentará problemas si es que se siguen las instrucciones de los fabricantes.

Mercado Libre arriesga multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales y en ello incide también el no acatamiento de las instrucciones de la SEC, es decir, si se les ordenó no seguir vendiendo estos productos y lo continúan haciendo, el monto de las sanciones puede aumentar.