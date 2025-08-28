INDH realizará conversatorio con integrantes de las Madres de Plaza de Mayo

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizará este jueves 28 de agosto un conversatorio internacional con María Adela Antokoletz, integrante de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Según dio a conocer el INDH, el encuentro “Desaparición Forzada e Impunidades: Diálogo entre Chile y Argentina” contará también con la participación de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Gaby Rivera, y el consejero del INDH Osvaldo Torres.

María Adela Antokoletz, quien es parte de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, es profesora normalista y graduada de Letras en la Universidad Católica Argentina. A inicios de noviembre de 1976 su hermano, el abogado y defensor de DD.HH. Daniel Antokoletz, fue detenido y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

María Adela Antokoletz y su madre, María Adela Gard, comenzaron a hacer gestiones para hallar a Daniel, entrando en contacto con otras madres que buscaban a víctimas de la dictadura argentina. El 30 de abril de 1977 hicieron la primera demostración de quienes después serían conocidas como las Madres de Plaza de Mayo.

En julio de 1977 viajó a Madrid, donde realizó acciones para denunciar las violaciones a los DD.HH. perpetradas por las juntas trasandinas. Al volver a Argentina, se sumó a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), organismo creado en 1981.

Gaby Rivera, presidenta de la AFDD y defensora de los derechos humanos es hija de Juan Luis Rivera Matus, dirigente sindical detenido por agentes del Estado en noviembre de 1975 a la salida del edificio de Chilectra. Sus restos fueron hallados en marzo de 2001 en el Fuerte Arteaga en Colina, en el marco de una investigación de la ministra Amanda Valdovinos.

Ha sido miembro de la directiva de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En tanto, Osvaldo Torres es antropólogo social, magíster en Historia de Chile y Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Fue director ejecutivo de la Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas y de la Corporación Asociación Chilena Pro Derechos del Niño. Actualmente forma parte del directorio de la Fundación La Casa Común y consejero del INDH.

Durante la dictadura estuvo detenido en Villa Grimaldi, Cuatro Álamos y en Puchuncaví. En este último lugar fue parte de la huelga que hicieron los prisioneros por las víctimas de la Operación Colombo.