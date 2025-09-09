Comisión de Salud del Senado aprueba en general proyecto de eutanasia: ahora pasará a Sala

La Comisión de Salud del Senado respaldó este martes, en una votación general, el proyecto de ley que regula la eutanasia. La iniciativa fue aprobada con tres votos a favor y dos en contra, lo que permite su tramitación y ahora será enviada a la Sala de la Cámara Alta para su próximo análisis.

Los senadores que votaron a favor fueron Juan Luis Castro (PS), Iván Flores (DC) y Ximena Órdenes (Independiente). Por el contrario, manifestaron su rechazo los legisladores Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI).

Desde el Ministerio de Salud celebraron la decisión a través de sus redes sociales. “Comisión de Salud del Senado APRUEBA la idea de legislar en general el proyecto de ley de eutanasia y ahora pasa a Sala”, señalaron. En la misma publicación, desde la cartera de Salud agregaron que con esto se ha dado un “un paso importante a través de una discusión seria y democrática”.

Comisión de Salud del @Senado_Chile aprueba la idea de legislar en general el proyecto de Ley de Eutanasia y ahora pasa a sala. pic.twitter.com/k5PwPI1T5S — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 9, 2025

Tras la aprobación de la iniciativa, el senador Iván Flores (DC) indicó que el proyecto sobre eutanasia es complejo, porque no solo revisa una técnica sino que también toca el conjunto de valores que tiene una persona y una comunidad.

“La ética, la postura del respecto de algunos principios, para algunos es intransable. Para otros, es una cuestión importante, pero que también tiene que reflejar la comunidad el día de hoy y la que se proyecta hacia adelante”, subrayó.

En ese sentido, señaló que la “objeción de conciencia” se perfila como uno de los puntos más complicados que los legisladores tendrán que resolver durante la discusión.

“Será uno de los nudos porque al final entendemos la conciencia como una condición particular, personal, no institucional y ese es el debate. ¿Tienen las instituciones conciencia? ¿Puede actuarse colectivamente como institución en términos de objeción? Ese es un debate interesante que va a haber que dar. En lo personal, estimamos que la conciencia debe ser privativa de la persona humana”, subrayó Flores.

Por su lado, el senador Francisco Chahuán (RN) criticó al Gobierno por “enfocar sus esfuerzos en impulsar el aborto libre y la eutanasia” cuando “existe un proyecto para establecer políticas públicas de salud mental y urge enfrentar las extensas listas de espera”.

“Votamos en contra del proyecto de eutanasia porque creemos que vulnera el derecho constitucional a la vida”, declaró

Chahuán sostuvo que “resulta preocupante que, a pocos meses de una elección presidencial y parlamentaria, el Ejecutivo decida priorizar proyectos de carácter ideológico por sobre las verdaderas necesidades de los chilenos”.

Asimismo, el legislador subrayó que: “Consideramos que esta estrategia busca, más que resolver los problemas de salud que afectan a millones de chilenos, desviar la atención y volver a instalar un debate puramente ideológico, justo cuando faltan menos de 90 días para un proceso electoral clave para el país”.