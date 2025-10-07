Carmen Castillo: "La lucha contra el poder es la lucha contra el olvido"

El pasado 26 de septiembre se realizó en el Centro Cultural Gabriela Mistral la entrega de los Premios Pedro Sienna 2024, máximo reconocimiento del Estado al sector. En esa oportunidad, la destacada cineasta y documentalista nacional, Carmen Castillo, fue galardonada con el premio a la trayectoria. Además, en la ceremonia se dio a conocer que el Gobierno instauró de manera oficial el 29 de noviembre como Día del Cine Chileno.

Carmen Castillo Echeverría sumó un nuevo galardón a su trayectoria. La cineasta que venía de ser jurado del premio Ojo de Oro, un reconocimiento dedicado a lo mejor del cine documental internacional en el marco del Festival de Cannes, recibió el Premio Pedro Sienna a la Destacada Trayectoria 2024, en un evento que se realizó en el GAM.

Castillo se inició en el cine luego de que fuera expulsada del país tras el asesinato de su pareja, el líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Enríquez, en 1974.

El debut de Castillo como documentalista fue con el largometraje “Los muros de Santiago” (1983). Entre su filmografía, destacan “La flaca Alejandra” (1994), “El país de mi padre” (2004), “Calle Santa Fe” (2007), entre otras.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, aprovechó el encuentro con el sector para anunciar que desde este año, el 29 de noviembre es designado oficialmente como el Día del Cine Chileno; lo que modifica el decreto de 1993 que situaba el evento el 21 de junio de cada año. Esta nueva fecha reconoce el trabajo de Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas desaparecidos durante la dictadura.

Carmen Bueno participó en “La Tierra Prometida”, de Miguel Littin y actuó en “Esperando de Godoy”, de Cristián Sánchez, Rodrigo González y Sergio Navarro. Tenía 24 años el día que fue secuestrada por la DINA. Por su parte, Jorge Müller integró el equipo de “La Expropiación y Realismo Socialista” de Raúl Ruiz y en “La Tierra Prometida”. Su trabajo más destacado fue en “La Batalla de Chile”, documental compuesto de tres películas de Patricio Guzmán que nunca alcanzó a ver. Tenía 27 años la mañana del 29 de noviembre de 1974.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Carmen Castillo se refirió al premio entregado por sus pares y ahondó en la importancia de la memoria en un contexto donde el negacionismo gana peligrosos espacios en nuestra sociedad.

–¿Cómo se toma haber sido galardonada con el Premio Pedro Sienna a la Destacada Trayectoria 2024?

Con humildad y con una enorme emoción. Porque es un premio de nuestros pares, de la Academia de Chile. Te regala una potencia para continuar. Pero yo siempre digo que este premio es un premio también a todos aquellos con los cuales yo he hecho cine. Yo no sé hacer nada sola. Esto es un trabajo colectivo, de equipo. Son muchos los autores, los talentos, los compromisos que se reúnen. Y quisiera agregar que es para mí un momento emotivo importante, porque el cine en mi vida es un regalo del exilio.

Siempre digo que la dictadura es una máquina de matar imperfecta. Algunos quedamos vivos. Gladys Díaz, por ejemplo, con su extraordinario libro. Algunos quedamos en vida. Y seguimos la pelea y seguimos adelante.

Todo reconocimiento en mi país. Y aquí es donde vivo la mayoría del tiempo. Trabajo como cineasta con mis dos espacios-tiempo. Estoy haciendo la edición de mi nueva película en Francia, pero tengo mi productora y cómplice artística Macarena Aguiló en Chile. Es una historia, por supuesto, chilena, que tiene que ver con nuestras memorias íntimas y políticas. Entonces, sí, es importante que hasta aquello del destierro, de la exclusión, de la máquina que destruyó almas, vidas, desapariciones, que podamos continuar entre mis dos territorios haciendo cine, a mi edad, es un gran momento encarnar aquello de que también logramos todos, sobre todo todas las mujeres, hacer la experiencia del exilio como hacemos hoy la experiencia de la vejez. Y el cine de ahí surge en mi vida.

Yo vengo de la historia, de la investigación, de las clases, que me gustan mucho, y aprendí este oficio poco a poco allá (Francia) para contar historias nuestras, de nuestro país, de nuestra lucha, de nuestra resistencia, de nuestros dolores. Dolores y alegrías, porque lo que más me importa decir es que ese tiempo de nuestras vidas, y debería ser así cómo irradia la figura de Salvador Allende y toda esa época, irradia como luciérnaga porque es el goce colectivo que solo la lucha entrega.

–¿Qué le parece que se instaure oficialmente el 29 de noviembre el Día del Cine Chileno en homenaje a Carmen Bueno y Jorge Müller?

Esta medida, esta decisión política y cultural, tiene una gran importancia. En primer lugar, porque un Día del Cine que viene bendecido, que viene abrazado por nuestra historia y por dos personas que entregaron su talento, su ser y su vida a un proyecto de vida justo, digno, Carmen Bueno y Jorge Müller, no puede sino ser una gran noticia para el cine chileno, para la historia de Chile, para la riqueza de la batalla cultural que tenemos que dar con todo lo que podemos.

Estar presente de ahora en adelante, ese día que saludamos el quehacer del cine, que es un quehacer colectivo, aquí no hay autores, aquí hay equipos, aquí hay talentos que se reúnen en todas las fases de fabricación de una película, que vienen en ese abrazo del alma que nos entrega Jorge Müller y Carmen Bueno, es un gran momento. Lo saludo y me regocija profundamente porque la batalla de la memoria no tiene fin.

– A propósito de la batalla de la memoria, ¿Cuál es la importancia de no olvidar lo que sucedió en este país?

Esa pregunta es fundamental. La realidad del mundo hoy, planetaria, es la victoria de los vencedores, es la guerra, es la oscuridad, es un mundo sin derechos, es un mundo sin justicia, es un mundo de brutalidad, políticas crueles, y en eso embarcan al mundo entero.

En Chile estamos a puertas de una elección. Si hemos hecho bien o no el trabajo de memoria, yo creo que no lo hemos hecho bien, porque la batalla de la memoria no es solo no olvidar, no olvidar es fundamental, pero cómo logramos conectar un pasado palpitante de presente, como es el de los años de la Unidad Popular y del presidente Allende, de esa democracia, de justicia socialista, de distribución, donde se vivían unidos el compromiso político, el sueño, las emociones, los afectos, la fraternidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hemos transmitido? Pues no lo hemos transmitido bien, porque las personas que hoy viven en Chile no conectan su sufrimiento, su resentimiento, sus frustraciones, su confusión general con algo que tiene que ver con el golpe de Estado, la dictadura, el poder económico, el sistema económico, la razón económica, la injusticia, los privilegios, etc. Entonces, esa batalla de la memoria es una batalla, cuando digo no tiene fin, es que hay que reinventarla todos los días, es que hay que reinventar los canales que conecten.

Por ejemplo, la revuelta histórica que vivimos fue un momento de conexión entre el pasado y el presente. Hoy, en que la oscuridad reina, en que no se sabe por dónde podemos iluminar este horizonte de sentido en nuestras vidas, ¿Cómo podemos parar el fascismo? ¿Cómo podemos desenmascarar a los pinochetistas? ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos, pero nuestras armas tienen que pasar por un trabajo fundamental, que es el trabajo de la cultura, que es el trabajo de las relaciones humanas, que es dejar los egos, los espejos, abrir puertas, contarnos, construir un relato, e ir de puerta en puerta, como lo hizo Salvador Allende en los años 50, para poder generar conciencia. Entonces, el desafío es gigantesco, porque justamente la lucha contra el poder es la lucha contra el olvido.