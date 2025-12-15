El gran cierre de año de Tania Zeng

Tania Zeng cerró con broche de oro la temporada 2025. Literalmente. La experimentada tenimesista de origen chino, quien se hizo masivamente conocida como Tía Tania al representar a Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, volvió al país con una gran cosecha en los últimos Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho.

En Lima, la deportista de 59 años obtuvo la medalla de plata en los dobles mixtos y se llevó el oro en la disputa por equipos y también a nivel individual.

A su regreso a Chile, Tania Zeng su último torneo del año: el Campeonato Nacional de tenis de mesa.

En el Centro de Entrenamiento Olímpico, Zeng mostró un gran rendimiento para vencer en el camino a Judith Morales y Daniela Ortega, junto con derrotar en la final por 3-0 a Valentina Ríos.

“Gracias a mi entrenamiento físico y mental, pude mantenerme tranquila y obtener el primer lugar”, valoró la más experimentada del Team Chile del tenis de mesa, quien, al ganar el torneo, obtuvo un cupo en el Sudamericano de la especialidad, que se disputará el primer semestre de 2026.