Chile arrancó el año con sólido triunfo sobre Cabo Verde

Al otro lado del mundo y con un ruidoso contingente de hinchas, la Selección Chilena hizo su estreno en 2026 con un trabajado triunfo por 4-2 sobre Cabo Verde en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, en el marco del torneo amistoso FIFA Series.

El elenco nacional, todavía con el técnico interino Nicolás Córdova, buscaba arrancar el año de la mejor manera y extender su racha de victorias en amistosos, donde acumulaba tres triunfos consecutivos.

La escuadra africana, en tanto, llegaba con la mira puesta en su debut en el Mundial 2026, donde integra el Grupo H junto a Uruguay, España y Arabia Saudita.

Tras un inicio dubitativo, Chile abrió la cuenta con una jugada sorpresiva: Rodrigo Echeverría habilitó a Ben Brereton Díaz, quien definió con precisión para el 1-0 (16′).

Sin embargo, la ventaja duró poco. Cabo Verde empató a través de Dailon Livramento, tras asistencia de Sidny Cabral.

El arquero Lawrence Vigouroux evitó el segundo tanto rival antes de la expulsión de Diney Borges (44′), que dejó a los africanos con un hombre menos.

Pese a ello, los “Tiburones Azules” golpearon antes del descanso con el gol de Sidny Lopes (45+2′), aprovechando una desatención defensiva de Chile.

En el complemento, la Roja logró reaccionar. Maximiliano Gutiérrez igualó con un golazo de globito (58′), dando paso a la remontada.

Luego, el propio Gutiérrez asistió a Felipe Loyola, quien marcó el 3-2 (66′), consolidando la remontada de Chile.

Ya en la recta final, Gonzalo Tapia selló el triunfo por 4-2 (78′), tras habilitación de Benjamín Chandía, asegurando un debut triunfal de la Selección Chilena en 2026.

De esta manera, Chile inició el año con el pie derecho y extendió su racha positiva en amistosos internacionales. Su próximo desafío será ante Nueva Zelanda, este lunes a las 03:15 horas.