¿Qué carga realmente tu hijo en la mochila?

La tragedia en Calama, donde la violencia escolar escaló hasta el asesinato de una inspectora, ha dejado de ser una señal de alerta para convertirse en un duelo nacional. Este hecho, sumado al ingreso de alumnos armados en Antofagasta y el ataque en masa contra la ministra de Ciencia en la Universidad Austral, nos sitúa frente a un fenómeno que trasciende la delincuencia juvenil: estamos ante una paradoja clínica de escisión de identidad.

Hoy, muchas familias conviven con jóvenes que operan bajo una lógica de «doble vida». En el núcleo familiar son sujetos adaptados, normativos y afectuosos —las llamadas «blancas palomas»—, pero al cruzar el umbral del hogar, se transforman en agentes de alta reactividad. ¿Cómo es posible que el hijo que comparte la cena en paz sea el mismo que, horas después, participa en una agresión colectiva o porta un arma en su colegio o facultad?

El ataque a la autoridad: un síntoma de orfandad simbólica

Atacar en masa a una autoridad —ya sea una inspectora en el norte o una ministra en el sur— es mucho más que una agresión física; es un ataque al límite simbólico. En psicología, la autoridad representa la ley que nos permite convivir. Cuando un grupo de jóvenes intenta «anular» a una figura de poder, no solo están expresando descontento; están manifestando una profunda orfandad simbólica.

Si el joven no reconoce una autoridad externa, es porque la «función limitante» en su estructura psíquica está dañada. La violencia extrema es, paradójicamente, un grito desesperado por encontrar un límite que sea capaz de contenerlos, aunque ese límite termine siendo, trágicamente, el sistema judicial o la pérdida de una vida.

La neurociencia del «pasaje al acto»

Como expertos, entendemos que esto no es simple «rebeldía». El adolescente habita una vulnerabilidad estructural: existe una brecha entre una amígdala hiperreactiva (el centro del miedo y el ataque) y una corteza prefrontal aún en construcción (encargada del juicio y la empatía). En contextos de alta polarización, el cerebro joven entra en un estado de «supervivencia crónica».

Si el hogar es un refugio, el joven «apaga» sus alarmas allí. Pero al enfrentarse a un entorno escolar que percibe como hostil, activa un sistema de defensa proactivo. La mochila no solo carga objetos; carga memorias traumáticas y frustraciones no procesadas que el adolescente intenta «resolver» mediante la acción disruptiva.

Guía de detección: de la vigilancia a la «presencia sintonizada»

Para detectar esta disociación, los cuidadores deben transitar de la sospecha a una observación activa. Aquí una hoja de ruta según la etapa del desarrollo:

Etapa escolar inicial (6 a 11 años):

Conductas clave: crueldad aislada con animales o juguetes, dibujos con violencia explícita, mentiras sistemáticas sobre conflictos escolares.

Señal de alerta: la niña o niño es «perfecto» en casa, pero el colegio reporta irritabilidad constante o aislamiento.

Pregunta de reflexión: ¿Mi hijo se siente seguro para expresar rabia frente a mí, o parece estar emocionalmente «anestesiado»?

Acción: fortalecer la alfabetización emocional. Enseñar que sentir rabia es válido, pero dañar al otro es un límite infranqueable.



Adolescencia temprana (12 a 15 años):



Conductas clave: cambio súbito de círculo social (amistades que no menciona), fascinación por estéticas bélicas o discursos de odio en la red, pérdida de interés en hobbies previos.

Señal de alerta: la «mirada vacía» o el aplanamiento afectivo al hablar de la contingencia nacional o escolar.

Pregunta de reflexión: ¿Conozco los valores del grupo con el que mi hijo se identifica fuera de casa?

Acción: implementar espacios de corregulación. No interrogar; compartir actividades que bajen el estrés para abrir canales de comunicación no verbal.

Adolescencia Tardía y Universitaria (16 a 21+ años)

Conductas clave: posesión de parafernalia injustificada (químicos, ropa táctica, herramientas), hermetismo absoluto sobre horarios y traslados.

Señal de alerta: justificación moral de la violencia. El uso de la dialéctica «nosotros vs. ellos» para deshumanizar a autoridades o pares.

Pregunta de reflexión: ¿Mi hijo ve el futuro como una oportunidad o como una amenaza que debe combatir con fuerza?

Acción: intervención directa y profesional. Ante la sospecha de porte de armas o participación en actos violentos, el rol del cuidador es proteger la vida. Esto implica forzar una intervención clínica profunda antes de que el daño sea irreversible.

El desafío: la reunificación del sujeto

La prevención no reside necesariamente sólo en instalar más cámaras o detectores de metales, sino en la capacidad de los adultos responsables de leer el afecto detrás de la conducta. Si un hijo es una «blanca paloma» en casa, pero un agente de caos afuera, es porque el hogar ha quedado desconectado de su realidad emocional externa.

Nuestro trabajo es reunificar esas dos mitades del joven, permitiendo que el dolor y la rabia se transformen en palabra y propósito, antes de que se conviertan en la próxima tragedia que lamentar.

Al final del día, la prevención más profunda no reside en revisar lo que nuestros hijos llevan en la mochila, sino en tener la valentía de sostener lo que cargan en el alma. Amar a un hijo hoy no es solo protegerlo del mundo, sino protegerlo de su propia sombra; porque un joven que se siente verdaderamente visto y validado en casa, nunca necesitará el estruendo de la violencia para ser escuchado afuera.