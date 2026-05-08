Año XVIII, 8 de
Mayo
de 2026
Noticias
Economia
Medioambiente
Derechos Humanos
Género
Salud
Educación
Política
Cultura
Opinión
Deportes
Internacional
Especiales
50 Años del Golpe
Programación
Radio en vivo
Educación en el aire
Diario UCHILE
08-05-2026
Capítulo 07/04/2026
Your browser does not support the audio tag.
Descargar
Capítulo 14/04/2026
Your browser does not support the audio tag.
Descargar
Capítulo 28/04/2026
Your browser does not support the audio tag.
Descargar
Capítulo 05/05/2026
Your browser does not support the audio tag.
Descargar
Claves:
educación en el aire
Lo viste en Radio Universidad de Chile
Destacados en Portada
Tribunal ordena prisión preventiva para exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción
Ministra Sedini a dos meses de Gobierno: “Hemos mostrado acciones concretas, resultados y avances”
Primer reporte del Plan de Alerta Oncológica: más de 20 mil atenciones ya fueron resueltas
Desbordes por ampliación de Santiago 1: "Hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto"
Más Artículos
Nacional
Política
Cultura
Deportes
Internacional
- Publicidad On Post -
Presione Escape para Salir o haga clic en la X
Año XVIII, 8 de
Mayo
de 2026
Noticias
Economía
Medio Ambiente
Derechos Humanos
Género
Salud
Educación
Política
Cultura
Opinión
Deportes
Internacional
Señal Online