Minsal confirma que no habrá recortes en programas de atención primaria

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, se reunió con representantes de las tres asociaciones de municipalidades para abordar la situación de la atención primaria de salud (APS) y la estrategia que busca aplicar el Gobierno en la materia.

Esto, mientras representantes comunales han alertado por el plan de reducción de recursos del Ejecutivo, que en el caso del Ministerio de Salud es de 2,5%. De hecho, alcaldes de oposición denunciaron el posible cierre de 24 programas, en su mayoría de la APS. En ese contexto, llegaron al Palacio de La Moneda con un ataúd denunciando lo que, a su juicio, es la muerte del actual sistema.

Luego de la reunión con el subsecretario Montt, hubo una valoración transversal de parte de los alcaldes por el espacio de diálogo y el punto más relevante es que la autoridad sanitaria descartó que se vayan a realizar recortes en programas este año.

El alcalde de la Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, hizo un llamado a “algunos colegas a dejar el circo. Este es un tema importante, fundamental para nuestros vecinos y tenemos que avanzar en soluciones. Nosotros tenemos que colaborar en ser más eficiente en el ámbito de la salud. Sabemos que hay ciertas estrategias que necesitan de muchos ajustes y para eso tenemos que trabajar”.

“Por eso estamos tan agradecidos de esta oportunidad de poder sentarnos a una mesa y tener un diálogo permanente con el ministerio, cosa de ir levantando desde primera fuente, desde nuestro territorio, las problemáticas que hoy tiene la salud pública (…) Actualmente hay una situación crítica y tenemos que buscar cómo mejorar el sistema, hacerlo eficiente, y eso es lo que ofrecemos como asociación de municipios para lograr avanzar en una materia que es fundamental para todos nuestros vecinos”, agregó Palacios.

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudia Pizarro, fue la primera en confirmar que el subsecretario les aseguró que no habrá recorte de programas. “Son recortes sobre los que hemos sido informados a través de un mal oficio que existió. Nos dejan la tranquilidad de que muchos de esos no van a cursarse, por lo menos este año”, aseguró.

Sin embargo, advirtió por el programa de Atención Primaria de Salud (APS) Universal: “Eso sí, tenemos apreturas en lo que va a significar toda la disminución en infraestructura y en la universalización a quienes dependemos de esas categorías. Hoy es importante avanzar. El municipalismo es uno solo, no tiene colores políticos. El zapato nos aprieta a todos donde mismo. Yo me dejaría de escándalos y de utilizar la palabra ‘show’ para hacer una mala representación de lo que es el municipalismo”, indicó.

Posterior a las palabras de Pizarro, el subsecretario Montt corroboró que no habrá rebaja presupuestaria en programas y explicó que, en el caso del programa APS universal, no se trata de un recorte, sino de “una pausa”. “Confirmar que no hay ninguna disminución de programas en el año 2026 es lo primero, que quede clarísimo”, dijo.

“Respecto de la APS Universal, los recursos ya definidos desde el año 2025 tienen continuidad. No hay ninguna municipalidad que vaya a tener un recorte. Otra cosa es que vamos a pausar lo que estaba establecido para el año 2026, porque creo que un programa de APS Universal que tenía como objetivo llegar a más de 150 comunas y que sólo ha llegado a 28 representa un tema que hay que revisar”, explicó.

En línea con lo anterior, aseguró que “no es un recorte”, sino “una pausa respecto de recursos que estaban destinados a fortalecer la inscripción en atención primaria de salud y no necesariamente la inscripción de usuarios del Fonasa. Eso es lo primero que quisiéramos aclarar: no hay tal recorte en APS Universal, sólo se pausa este año lo que estaba definido para poder hacer una buena evaluación”.

Cabe destacar que la Atención Primaria de Salud Universal es una estrategia que busca asegurar el acceso a centros de salud primaria, como los CESFAM, para personas de comunas seleccionadas, independientemente de su previsión de salud. Es un programa impulsado por la administración del gobierno del expresidente Gabriel Boric.