Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de Julio de 2026


Egipto pide la exclusión del árbitro que le tocó contra Argentina

La Federación Egipcia de Fútbol pidió a la FIFA excluir al árbitro francés François Letexier para el resto del Mundial 2026, denunciando "errores de arbitraje flagrantes" durante los octavos de final perdidos el martes por Egipto contra Argentina.

La Federación Egipcia de Fútbol pidió a la FIFA excluir al árbitro francés François Letexier para el resto del Mundial 2026, denunciando "errores de arbitraje flagrantes" durante los octavos de final perdidos el martes por Egipto contra Argentina.

Deportes

La Federación Egipcia de Fútbol solicitó a la FIFA abrir una investigación contra el árbitro francés François Letexier por el desempeño del equipo arbitral durante la derrota de Egipto ante Argentina, denunciando “errores de arbitraje flagrantes” y un supuesto doble rasero en la aplicación del reglamento.

A través de un comunicado, el presidente de la federación, Hany About Rida, sostuvo que las decisiones arbitrales influyeron directamente en la eliminación de la selección egipcia y pidió que Letexier, sus asistentes y los árbitros del VAR no vuelvan a dirigir partidos del Mundial 2026 hasta que se investiguen los hechos.

El dirigente solicitó además que se determine si existió un acto de discriminación contra la selección egipcia.

La federación cuestionó especialmente “el obstinado rechazo” del árbitro a revisar determinadas jugadas que, a su juicio, debieron terminar con un gol válido y un penal a favor de los Faraones.

Durante el encuentro, François Letexier anuló un gol convertido por Mostafa Zico al inicio del segundo tiempo, luego de que el VAR advirtiera una infracción en el inicio de la jugada.

Asimismo, Egipto reclamó un penal en el tiempo añadido por un supuesto agarrón sobre Hamdy Fathy y otro por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah dentro del área argentina, acción ocurrida instantes antes del tercer gol de la Albiceleste.

Al término del partido, el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, calificó el arbitraje como “ni justo ni equitativo“.

“Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado”, afirmó el entrenador, insistiendo en sus críticas contra la actuación del cuerpo arbitral.

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