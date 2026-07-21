SANFIC abre convocatoria para postular películas a su 22ª edición

El Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC) abrió la convocatoria para recibir largometrajes y cortometrajes que formarán parte de su 22ª edición, la que se realizará entre el 2 y el 8 de noviembre de 2026. Las postulaciones estarán disponibles desde el 20 de julio hasta el 14 de agosto, tanto para producciones nacionales como internacionales.

A través de esta convocatoria se seleccionarán las obras que integrarán las competencias Internacional, Cine Chileno y Cortometraje Talento Nacional, además de las distintas secciones no competitivas del certamen.

En esta edición podrán participar largometrajes de ficción y documentales, nacionales e internacionales, así como cortometrajes chilenos de ficción, animación o documental con una duración máxima de 30 minutos, siempre que hayan sido finalizados después del 1 de abril de 2025.

Las postulaciones deberán realizarse mediante la plataforma Festhome. En el caso de las producciones internacionales, la inscripción tendrá un costo de 30 dólares, mientras que para las producciones chilenas será gratuita.

El fundador y director artístico de SANFIC, Carlos Núñez, destacó que esta nueva versión buscará reunir tanto a cineastas consolidados como a nuevas voces del cine. “Estamos muy contentos de poder celebrar esta 22° edición exhibiendo importantes estrenos de cine nacional e internacional en un marco inigualable para el disfrute de los amantes del cine. De esta forma seleccionaremos las mejores películas de cineastas de prestigio y jóvenes talentos que el festival destacará a través de sus secciones competitivas y secciones paralelas”, señaló.

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Por su parte, el director ejecutivo de Fundación CorpArtes, José Tomás Palma, resaltó el rol que ha tenido el certamen durante más de dos décadas y adelantó una nueva edición de su programa educativo. “Ya son 22 años de SANFIC, un festival que ha permitido acercar al público chileno destacadas producciones nacionales e internacionales, además de convertirse en un escenario para nuevos proyectos y talentos del cine. Asimismo, estamos muy felices de anunciar una nueva edición de SANFIC Educa, la dimensión socioeducativa del festival, que nos permite llegar a distintas regiones del país con actividades audiovisuales y proyecciones”, afirmó.

En sus 22 años de trayectoria, SANFIC se ha consolidado como uno de los principales festivales de cine de Latinoamérica. Durante sus distintas versiones ha exhibido cerca de 2.100 películas, muchas de ellas provenientes de festivales como Cannes y Berlín, además de acoger estrenos mundiales y reunir a destacadas figuras del cine internacional.

Entre los invitados que han participado en el certamen figuran los actores Gael García Bernal, Wagner Moura, Matt Dillon, Cecilia Roth, Maribel Verdú, Ricardo Darín, Daniel Brühl, Willem Dafoe, Daniela Vega y Diego Luna, junto a realizadores como Alex de la Iglesia, Claire Denis, Isabel Coixet, Sebastián Lelio, Carla Simón, Pablo Larraín y Matías Bize, entre otros.

Cada una de las competencias contará con un jurado encargado de entregar los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Interpretación en las categorías Internacional y Cine Chileno, mientras que en Cortometraje Talento Nacional se distinguirá a la Mejor Película, además de otorgarse hasta dos menciones especiales por competencia.

Las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en los sitios oficiales de SANFIC y Festhome, y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de agosto.