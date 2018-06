Avión que trasladaba a Pizzi se incendia en pleno vuelo en Rusia

Arabia Saudita quiere dejar atrás la pálida imagen que mostró en su debut en el Mundial , en el que cayó por 5-0 ante Rusia, y se prepara de la mejor forma para enfrentar este miércoles a Uruguay , por la segunda jornada del Grupo A .

Sin embargo, no todas son buenas para los árabes: en su llegada a Rostov, ciudad que albergará el partido ante la Celeste, los saudíes sufrieron un susto inesperado cuando una de las turbinas del avión que trasladó al combinado que dirige el argentino Juan Antonio Pizzi terminó en llamas.

De cualquier manera, la propia Federación de Fútbol de Arabia Saudita se encargó de anunciar que “todos los jugadores del combinado árabe se encuentran en perfectas condiciones luego de un desperfecto técnico en el vuelo que aterrizó en el aeropuerto Rostov-on-Don.

📄| The Saudi Arabian Football Federation would like to reassure everyone that all the Saudi national team players are safe, after a technical failure in one of the airplane engines that has just landed in Rostov-on-Don airport, and now they’re heading to their residence safely.

— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 18, 2018