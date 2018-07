Señor Director:

Pido disculpas por el uso quizás indebido de esta sección para el tema que voy a plantear que nos atañe indirectamente, que si a la larga pasa a mayores sálvese quien pueda. Pero es mi unica posibilidad de comunicarme con la radio.

Esto ya lo he explayado anteriormente pero que justamente va pasando a mayores, la Trumperización de la política en todos los sentidos, y hacer notar de paso que Chile no ha nombrado embajador en EEUU porque se da la paradoja que el sector que financió y apoyó la campaña triunfadora no le és interesante trabajar como servidores públicos en este su propio gobierno, que mas ganan en la corporaciones y en el fraude.

Ya desatada la guerra económica de la cual no sabemos en que terminará tenemos que el sueldo de Chile ha tenido una baja importante en los mercados, y eso nos importa a todos, y no tanto en donde se ganen su dinero los que votaron por Piñera.

Es indudable que el juego político de Trump nos afecta más, que indirectamente terminará afectando a todo el sector exportador.

Que el brillo del oro y los bosque verdes que avizoraron en Diciembre del 2017 se están convirtiendo en un páramo desolador, que la cuestión ideologica de la derecha se impuso sobre lo pragmático justamente oscurecido por el triunfo de Trump en EEUU, y el chileno como quien dice agarró papas votando por este gobierno.

Ya en un comentario anterior dije que la política de Trump velaba por quienes por él votaron, ojalá los políticos en Chile hicieran lo mismo pero nó, de ahí la popularidad en las encuestas a favor de Trump a pesa del stableshiment que somos todos incluyendo a esta radio. Esto nos sacude a todos, hace cuanto que un político hacía precisamente lo que estaba escrito en su programa?

En Chile desde la época de S. Allende y así fue como le fue, o nos fue a la izquierda.

Correrá Trump la misma suerte ya sentenciada por los aguiluchos demócratas y republicanos que hacen lobysmo a la industria de la guerra en el senado norteamericano?

Que la reacción después de la reunión Putin Trump fue esa, la sonajera de la industria armamentista, no nos engañemos.

El programa de Trump está dedicado exclusivamente a desmantelar la política diseñada desde los tiempos de Busch padre pasando Busch hijo, por los Clinton y Obama, lo que distinguimos por globalización que en un principio dio auge a la exportación chilena a todo el mundo, cuestión que no sabemos en que pie se encuentra hoy, de ahí la importancia de la política exterior chilena.

Aparte de que el gobierno chileno se tiene que poner las pilas, todo esto depende de la relación EEUU, Rusia China y Europa, que primero hay que sacar del camino el problema que se presenta con Irán y Corea del norte.

En un comienzo Trump los nombró a todos como enemigos exceptuando Rusia (?), pero resulta que ahora son competidores, lo cual nombró en la reunión cumbre Putin-Trump, entonce cambia la cosa, no son enemigos sino competidores, aunque las fuertes contra-medidas de China e Iran hace que Trump los considere como enemigos inmediatos y dignos de ser destruídos, y todo esto para mantener sosegados a los aguiluchos del senado.

Lo inverosimil de todo esto es que Trump se mantiene en las encuestas, que la gente de la calle quiere un cambio aunque sea a la derecha extrema, y lo mas extraño es que esta política coíncide con una posible estrategia de Putín por el otro lado, pero para que eso toque suelo hay que desarmar el stableshiment que se ha establecido por más de tres décadas en la política mundial o global.