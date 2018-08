051dd29d19

Comisión de Familia busca estudiar abandono y endeudamiento de adultos mayores La diputada PPD Carolina Marzán anunció una sesión especial de la comisión de familia y Adulto Mayor a la que fueron convocados los ministros de Hacienda, Desarrollo Social y del Trabajo y Seguridad Social. El abandono y altos niveles de endeudamientos de los chilenos de la tercera y cuarta edad son la preocupación principal a tratar en la instancia. Diana Porras Miércoles 1 de agosto 2018 18:18 hrs.

Otro caso de una pareja de adultos que fueron encontrados muertos al interior de su viviendao, esta vez en Ovalle, vuelve a poner en la palestra de discusión las políticas públicas para la tercera y cuarta edad. Aunque la causa de muerte del matrimonio no ha sido confirmada, información preliminar señala que los adultos mayores vivían en completo abandono. Un caso que recuerda el “pacto suicida” de Jorge y Elsa: la pareja de Conchalí en la que el esposo terminó con la vida de su mujer y luego se disparó. Esto, el día antes que Elsa fuera trasladada a un asilo debido a sus problemas médicos. Dos lamentables hechos que son un ejemplo de tantos otros y que pueden sufrir integrante de este grupo de la población: delicada situación de endeudamiento de los adultos mayores en Chile y las discriminaciones que sufren por parte del sistema bancario. La diputada del PPD y miembro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, Carolina Marzán, anunció una Sesión Especial para tratar estos temas. “La convocatoria, que contó con el respaldo transversal de más de 52 firmas, se realizará el próximo martes 21 de agosto a las 16 horas”. “Sabemos que esto es grave, delicado y que se arrastra desde hace muchos años”, explicó la diputada Marzán. ” En este momentos somos una población, según el censo 2017, de 2 millones 800 mil adultos mayores, de ellos el 47 por ciento están afiliados a Cajas de Compensación y el nivel de endeudamiento es altísimo”. Lo anterior, indicó la parlamentaria, tiene que ver “no sólo con la discriminación que sufren en el sistema financiero, en los créditos con intereses usureros a los que ellos se ven muchas veces obligados a tomar, sino que también con el abandono y la soledad”. La Presidenta regional de la Asociación Chilena de Pensionados y Montepiadas (ACHIPEM), Olga Fernández, indicó que considerando que nuestro país ratificó la Convención de Montevideo el 2017, pero eso no se ha llevado a cabo, eso no se ve en la práctica, por lo menos no lo vemos reflejado en nuestra realidad”. ” La preocupación que tenemos con respecto a las pensiones y el nuevo proyecto que llegará a la Cámara y del que no sabemos nada. También estamos preocupados por el abandono porque el Estado chileno no se hace cargo de sus ancianos”. En la instancia están citados los ministros de Hacienda, Felipe Larraín; de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; y del Trabajo y Seguridad Social, Nicolás Monckeberg. Asimismo, el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. “Sabemos que tiene que haber prioridades, que no podemos cambiar todo de un día para otro, pero ese día debiéramos tener compromisos de parte del Ejecutivo para ojalá comenzar septiembre el proyecto de las pensiones” así lo advirtió el diputado del PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez.

