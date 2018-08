197ee3415c

Deportes Deportistas sin apoyo: Plan Olímpico reducirá número de aportes El mecanismo creado por el Instituto Nacional del Deporte y el Comité Olímpico de Chile sufrirá una reestructuración para "optimizar" sus recursos. La medida perjudicará a cerca de 400 deportistas que perderán el aporte que recibían de este plan. Claudio Medrano Lunes 6 de agosto 2018 14:01 hrs.

Una reestructuración general sufrirá el Plan Olímpico pensando en Tokio 2020 anunciaron las autoridades del deporte quienes decidieron cortar el aporte que se entregaba a través de este mecanismo a cerca de 400 deportistas. La idea es privilegiar a aquellas disciplinas y deportes que tienen opciones reales de clasificar a la cita en Japón lo que reduciría la base que actualmente es de 900 deportistas. La ministra del Deporte Pauline Kantor, en conversación con El Mercurio, sostuvo que “nos dimos cuenta de que había muchas quejas respecto de que se preocupaban solo de algunos deportistas, mientras otros nunca conversaron con el metodólogo del Plan”. La secretaria de Estado agregó que “se logra una mejor utilización de los recursos, los metodólogos están más encima de los deportistas y se abre el espacio para aplicar, con más fuerza, las ciencias del deporte”. Aquellos deportistas que pierdan el apoyo que les da el Plan Olímpico y que formen parte de sus respectivas selecciones nacionales, recibirán financiamiento de parte de cada federación a través de un monto anual, que hoy se conoce como PDE (Plan de Desarrollo Estratégico). La ministra agregó que “son deportistas que no clasifican aún a Sudamericanos o, si lo hacen, no tienen opciones de tener un desempeño entre los cinco primero, porque no se trata de llevar a deportistas a pasear”. Asimismo, la titular de la cartera de Deportes hizo frente a las eventuales críticas que puede acarrear una medida de este tipo, “uno no puede dejar contentos a todos. Esto ordena el sistema, muchos deportistas que se sienten abandonados van a encontrar su espacio y al revés, quienes no están en el Plan Olímpico van a tener un objetivo, que es clasificar a un torneo de este nivel y regresar al sistema, porque acá no habrá un cuello de botella, y constantemente los deportistas entrarán o saldrán del programa. Asimismo, se focalizan mejor los recursos”, sentenció.

