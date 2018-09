985a133d48

Javier Rebolledo: En Chile existe una impunidad creciente En el contexto de la presentación de su último libro y en el mes de conmemoración del 11 de septiembre, el periodista y escritor habla de la Guerra Fría y su impacto en el país, así también de cómo esto gestó lo que vendría después: los 17 años de dictadura militar. En el presente, y pensando en los hechos de 2018, Rebolledo habla de impunidad y cómo está ha ido creciendo peligrosamente en el país. Paula Campos Miércoles 19 de septiembre 2018 10:29 hrs.

La historia de los 45 años del Golpe de Estado en Chile es, a su vez, la historia de cientos de Daniel Palma, el protagonista del nuevo libro del periodista y escritor Javier Rebolledo. Daniel, comunista hasta el final de sus días, es hoy uno de los detenidos desaparecidos con los que carga la historia reciente de Chile, esa que cada 11 de septiembre se recuerda, se conmemora, pero que este año tiene su foco puesto en la impunidad: ¿Avanza Chile hacia una impunidad creciente? defensores de los derechos humanos lo creen, Javier lo comparte. “Existe una impunidad y una falta de consciencia. Yo me acuerdo de 2013, año en el que el país -de cierta forma- rasgaba vestiduras frente a las violaciones de los derechos humanos. En ese momento, parecía que nos estábamos poniendo de acuerdo, más allá de cualquier contexto, de que estas cuestiones no podían volver a suceder, simplemente porque no ¡una cosa es el contexto y otra lo que se hizo! Sin embargo, ahora hemos vuelto a lo mismo, con el ministro de Cultura (Mauricio Rojas); con Lucía Santa Cruz y su Museo de la Democracia y cuando habló de los errores cometidos por Pinochet. Son cosas de gran violencia el morigerar así los derechos humanos”. En el libro, de ediciones Planeta, el periodista va detrás de la historia de un hombre: minero, del norte, pobre y sin instrucción formal, que se convierte en un alto mando del Partido Comunista (PC) hasta la Ley Maldita de Gabriel González Videla; de ahí a la purga y la expulsión. “Un héroe, un villano y un héroe después de su muerte. Un hijo del tiempo que le tocó vivir”, así responde Javier Rebolledo a la pregunta de quién fue Daniel Palma: el político, el padre, el esposo… Respuesta que nos lleva a preguntarnos por las memorias fragmentadas, por cómo estas se construyen en países donde la dictadura arrasó violentamente con historias completas, con familias que -a fragmentos- tratan de construir su relato, uno que es propio, pero también común: “Para Ricardo, al parecer, Chile era el paciente y Daniel Palma, el inconsciente a desentrañar”, así explica en el libro el cómo uno de sus hijos busca a través de la historia de este padre robado contar la historia de él, pero también la del país en este tiempo negro de la historia. “También de una visión crítica de lo que los partidos políticos hacen de los héroes y los villanos, de cómo operativizan al ser humano y lo enmarcan en estas categorías y, si se sale, lo hacen pedazos”, tal como le pasó a Daniel Palma: “De eso se trata su vida, de sin haber cambiado él, haber sido un héroe a un villano y, finalmente, en 2018 transformado en un héroe nuevamente”. La KGB, el estalinismo, la Unión Soviética son otros de los temas que permean esta historia ¿cómo se instaló la guerra fría en Chile? “a escala local, pero tanto la CIA como los soviéticos tenían influencia en la formación de gente”, señala Rebolledo, sin embargo, reconoce que poco se sabe de cuán cercana fue esta relación, una de las razones podría ser la desconfianza del PC, un partido cuyos militantes han sido históricamente perseguidos en distintos momentos del pasado. “Fue este trauma. El haber sido perseguidos durante el gobierno de Carlos Ibáñez, de Gabriel González Videla, de Alessandri… defendiéndose de gobiernos que siempre han ido detrás de ellos. Es el miedo y una lógica del poder, una combinación de ambas, de lo que uno entiende por el poder. Eso creo que es lo que ha mantenido este secretismo en torno a lo que pasó”. Los hijos del frío es un libro que cuenta cómo los protagonistas se vieron afectados por la Guerra Fría, cuyo protagonista no es más que un personaje atrapado en esa contingencia mundial y nacional, “un hijo de su tiempo” como lo describe Rebolledo al hablar de su obra.

