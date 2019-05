La paradoja de una “toma” feminista

Las “tomas” son ocupaciones ilegales de recintos – en este caso universitarios – , que reflejan el fin del diálogo posible y la imposición por la fuerza por sobre la razón, de un grupo de estudiantes por sobre una comunidad universitaria. Estas acciones de poder son sin duda una demostración violenta, antidemocrática, contraria a la institución y a los principios orientaciones de la misma Universidad de Chile, por donde se les mire. Lamentablemente la institucionalidad, con la concomitancia y complicidad de todos nosotros, las ha naturalizado, aceptado e incluso en algunas ocasiones, legitimado.

Lo expuesto es inaceptable hoy por hoy, en el proceso de transformación a una sociedad feminista.

Estas movilizaciones son una afrenta a un principio básico y fundacional de la Corporación, el cual versa que en la Universidad se releva el “Pluralismo, respeto a la diversidad, diálogo, tolerancia y libertad de conciencia, libertad de cátedra, pensamiento y expresión” (a). Acciones de fuerzas que según el decano de nuestra Facultad de Derecho, son una vulneración de la democracia y una expresión dictatorial del poder.

A saber:

“(…) las tomas son como golpes de estado micro a nivel universitario. Y algunos me han criticado por estas palabras, porque dicen que en las tomas no hay soldados ni tanques. Pero es que en las tomas universitarias se ha cerrado el paso a instalaciones públicas, se clausuran actividades, se han dictado bandos para el ingreso (…) son golpes de estado porque suponen hacerse del poder por la fuerza y de imponer la coacción en forma ilegítima” (b).

Por lo tanto, las “tomas” son sin duda una expresión propia de la sociedad patriarcal, la cual ha configurado una manera de pensar donde la fuerza se impone a la razón, la evidencia y el diálogo.

He ahí que una “toma” feminista es totalmente paradójica. El feminismo, entendido como el “Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre” (RAE), siendo a la vez un movimiento que busca modificar los paradigmas de pensamientos en lo social, político, económico y cultural – entre otros asuntos –, se asocia a una forma de entender el mundo distinta y transformadora, donde no deberían ser aceptables “tomas”, “movilizaciones sin consulta democrática”, “decisiones inconsultas a la comunidad universitaria”, “asambleas resolutivas separatistas” – sin hombres –, entre otras acciones patriarcales y de réplica de un machismo trasnochado.

En este sentido es del todo necesario recordar que este 2019 en la inauguración del año académico de la Universidad, la filósofa feminista Judith Butler sostuvo “After all, we come to the university to think, to consider critically those forms of value that have been presented to us as necessary, normal or inevitable, forms of value that are too often derived from monetary and market value, utility, profit and capital accumulation.” (c). Por cierto, es desde la Universidad que desarrollamos un pensamiento transformador y distinto; disonante a la tradicional agresión que implica una “toma”, con la crisis institucional que esta refleja, en el contexto de reflexionar profundamente por un cambio de paradigma general.

En este sentido la toma “feminista”, ya perfectamente argumentada como “paradójica”, es una forma anacrónica de abordar conflictos. Es del todo necesario entonces cumplir un rol docente, llamar al diálogo y al respeto; guste o no guste, nos toca el honor de vivir un proceso de cambio social profundo, donde todos debemos aprender. Quizás en este sentido sea el respeto y la tolerancia el medio que permita catalizar el diálogo sincero y propositivo, que permita avanzar en entendernos en una nueva forma de pensar el mundo que nos rodea.

_______________________________________________________________________

a De los valores y principios de la Universidad de Chile.

b Discurso con ocasión de la ceremonia de instalación del decano Prof. Pablo Ruiz Tagle.

c Discurso de la profesora Judith Butler al recibir el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile.

Los autores son el decano Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, profesor Squella; y el senador universitario Daniel Burgos.