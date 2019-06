7fc154ea4a

Deportes Team Chile de Vóleibol compite en Panamericano de México La cita que comenzó este domingo se extenderá durante toda la semana en la ciudad de Colima y servirá de preparación para los Juegos Panamericanos. Claudio Medrano Lunes 17 de junio 2019 11:14 hrs.

El Team Chile de Vóleibol disputará, entre el 16 y 21 de junio, la Copa Panamericana, a realizarse en la ciudad de Colima, en México. Integra la delegación Matías Parraguirre, Tomás Parraguirre, Vicente Parraguirre, Dusan Bonacic, Matías Banda, Gabriel Araya, Sebastián Castillo, Simón Guerra, Tomas Gago, Esteban Villarreal, Aaron Reyes, Rafael Albornoz, Vicente Mardones, Vicente Ibarra y el Head Coach, Daniel Nejamkin. Esta competencia internacional le permitirá al entrenador evaluar el rendimiento de la escuadra nacional, para posteriormente nominar la selección definitiva que concurrirá a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Nejamkin sostiene que “Van los 14 con más posibilidades de participar en los JJ.PP., donde sólo irán 12, a la vuelta de la Copa evaluaremos el rendimiento de los que serán tenidos en cuenta”. Tras el sorteo, Chile en esta Copa se enfrentará con República Dominicana, Estados Unidos y Guatemala. «Nosotros debutamos el 16 contra República Dominicana, sabemos que va a ser una Copa exigente, pero es lo que estamos buscando para ver en qué nivel nos encontramos”, explica el técnico argentino. “Todo lo que hacemos es para prepararnos para los Juegos. Vivo con mucho placer todos los desafíos que estos últimos años he tenido junto con los jugadores representando a Chile, me siento muy halagado, objetivamente no me siento presionado porque si clasificamos a los Juegos, fue porque generamos esa instancia. Me siento a gusto e ilusionado con poder participar y ver, efectivamente, en qué lugar de América estamos”, cierra Nejamkin.

