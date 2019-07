21b57c88b4

Migrantes se movilizaron pese a la extensión de Proceso de Regularización En una marcha realizada este domingo por la mañana, diversas organizaciones se manifestaron en contra de las políticas migratorias aplicadas por el Gobierno. Para el vocero de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Rodolfo Noriega, la prórroga del Proceso de Regularización anunciada el pasado viernes es insuficiente. Domingo 21 de julio 2019

Este domingo se desarrolló una marcha de migrantes que fue convocada por distintas organizaciones que reúnen a extranjeros en Chile Según explicaron las agrupaciones, el motivo de la convocatoria “es el Proceso de Regularización, a cargo del Departamento de Extranjería y Migración de Chile, y la Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la crisis humanitaria que se vivió en la frontera entre Chile y Perú”. También mencionaron “las órdenes de expulsión de migrantes con familiares chilenos, las solicitudes de refugio, el racismo institucional, y la persecución a trabajadoras y trabajadores migrantes”. Rodolfo Noriega, dirigente la Coordinadora Nacional de Migrantes, reiteró las críticas a las políticas que se han anunciado desde el Ejecutivo. “El señor Álvaro Bellolio es un funcionario, no una autoridad, y se atreve a decir de que no van a haber más inscripciones. Yo no sé si él maneja la política migratoria o es el ministro Chadwick el encargado. Si hay ceguera de parte del Gobierno, de no entender que es necesaria la regularización migratoria, lo que le van a hacer es un daño al país”, criticó Noriega. El pasado viernes 19 de julio, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, detalló que la prórroga para el proceso de regularización regirá para quienes han solicitado citas para estampar sus visados, y que han sido programadas para entregar después del 22 de julio. Sin embargo, según indicó Noriega a nuestro medio, este anuncio todavía es “insuficiente” para completar con la totalidad de las regularizaciones prometidas.

