Fallece el destacado poeta Floridor Pérez

Este sábado falleció el destacado poeta chileno Floridor Pérez, a sus 81 años.

El poeta nacional formó parte parte de la denominada Generación Literaria de 1960 y, además de escritor, fue profesor de castellano en enseñanza básica y media.

Pérez, que era oriundo de la comuna de Cochamó,en la Región de Los Lagos, recopiló y difundió la narrativa popular, y su poesía era exponente de la corriente lárica e incorporaba elementos de la antipoesía y la literatura tradicional.

Durante la dictadura militar fue detenido y trasladado al regimiento Los Ángeles, para luego ser llevado a isla Quiriquina. Finalmente llegó a Combarbalá donde fue vigilado por algunos años. Desde su prisión envió varias cartas a su pareja Natacha, quien las guardó dejándolas así como testimonio de lo enfrentado por el poeta. Los textos que Pérez escribía a su pareja formaron parte de su obra “Cartas de prisionero”, uno de los libros más destacados de este autor junto a Memorias de un Condenado a Amarte.

A través de Twitter diversas personas ligadas a la cultura nacional han lamentado el fallecimiendo del poeta.

“Para este viaje

que quiero hacer,

no sirve el barco

no sirve el tren.

No sirve el agua

no sirve el riel,

para este viaje

que quiero hacer.”

Buen viaje, Don Floridor Pérez. (1937-2019) pic.twitter.com/EXuEAtSuwf

