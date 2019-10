4485999263

Internacional Ecuador decreta estado de excepción tras protestas por el alza de combustible Desde la medianoche del jueves no hay transporte y las clases han sido suspendidas en todo Ecuador. Diario Uchile Jueves 3 de octubre 2019 17:22 hrs. Compartir

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno decretó este 3 de octubre del 2019, el estado de excepción tras las protestas que se han desarrollado por alza de combustible anunciada por el Gobierno. Desde la medianoche del jueves no hay transporte y las clases han sido suspendidas en todo Ecuador. “Las decisiones adoptadas ¡están en firme! He dispuesto el Estado de Excepción para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley”, resaltó Moreno a través de su cuenta de Twitter. Las decisiones adoptadas ¡están en firme! He dispuesto el Estado de Excepción para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley. #NoAlParo #DecididosACrecer pic.twitter.com/sLVyIljQ7Y — Lenín Moreno (@Lenin) October 3, 2019 En Ecuador estas manifestaciones se dan en medio del anuncio de diversas medidas económicas por parte del Gobierno entre las cuáles se encuentra el aumento al combustible. Por ejemplo, la gasolina extra pasó de costar 1,85 dólares por galón a 2,22 respectivamente. El diésel, estaba entre un dólar y 1,37 dólares, dependiendo del tipo, y ahora sube a casi el doble, alrededor de 2,10 dólares el galón. Estamos #DecididosACrecer con un Gobierno que actúa con el ejemplo. Eliminamos 20 ministerios, nos bajamos en 20% los sueldos del nivel jerárquico superior, eliminamos 170 asesores del gabinete y nos mantenemos firmes en la búsqueda y recuperación del dinero de la corrupción. pic.twitter.com/NyBQgS5gTU — Lenín Moreno (@Lenin) October 2, 2019 Richard Martínez, ministro de Economía, señaló al diario El Comercio de Ecuador, que el Gobierno mantendrá las medidas anunciadas. “Esta medida es indefinida. Espero que el presidente tome la decisión correcta. Sé que va a perjudicar al pueblo ecuatoriano esta suspensión pero exigimos nuestros derechos”, expresó a través de las redes sociales, Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros de Ecuador. Saqueos en Guayaquil.

