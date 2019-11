5b5749bd2d

Nacional Política Jorge Sharp: El Frente Amplio debe dar señales claras del lugar que quiere ocupar El alcalde de Valparaíso realizó una evaluación del rol de su conglomerado, indicando que, de cara a las movilizaciones que vive el país, debería aprovechar sus "capacidades políticas" para apoyar un proceso constituyente. Martes 5 de noviembre 2019 13:01 hrs.

El alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, Jorge Sharp, en conversación con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, analizó la crisis política y social que vive el país. En ese sentido, el jefe comunal abordó temas como el rol que debería asumir el Frente Amplio ante este nuevo escenario de movilizaciones, la necesidad de un proceso constituyente y también una eventual reforma de la orgánica de los municipios. En primer lugar, el alcalde señaló que las movilizaciones sociales entraron en una nueva fase histórica, lo que se inauguró con el cambio de gabinete. En su opinión, la transformación ministerial no tuvo mayor relevancia, no obstante, indicó que dicho enroque permitió que el Gobierno tomara una “posición mucho más ofensiva respecto de lo que sucedía en el país”. Asimismo, manifestó que ante este nuevo escenario la idea del cambio constitucional se instala, generando una incertidumbre significativa. “La idea que se va a llevar adelante ahora es en qué actor radica el Poder Constituyente y, desde la perspectiva nuestra, éste radica en el pueblo de Chile; no en el Congreso, no en los alcaldes, no en los parlamentarios, no en el Presidente. Estamos ante esa tamaña oportunidad y ese es el escenario que se abre con una serie de dificultades”, dijo. De esa manera, el alcalde indicó que el Frente Amplio debe adoptar un rol mucho más activo respecto del movimiento social: “El Frente Amplio tiene un tremenda oportunidad. ¿En qué lugar de la historia va a estar? Eso es lo que viene”, sostuvo. “El Frente Amplio debería ser la fuerza que contribuyera, con sus capacidades políticas y con sus liderazgos, a organizar en los territorios el poder constituyente, en definitiva, ir lejos en cuanto a lo que la gente nos ha dicho. Me gustaría ver más a los liderazgos del Frente Amplio volcados hacia el territorio. No se trata de ponerse por arriba de la calle, ni tratar de liderar lo que planteó la gente. Eso sería un error estratégico muy grande, pero sí dar señales mucho más claras de el lugar queremos ocupar“, añadió el jefe comunal. En tanto, el alcalde indicó que la crisis del país también ha alcanzado a los municipios. De acuerdo a ello, sostuvo que desde los ’90 las municipalidades se han convertido en focos de corrupción, por lo que indicó que es preciso avanzar hacia un nuevo modelo. “Se ha instalado la idea de que ahora las municipalidades son las buenas y los parlamentarios son los malos, pero eso es una falacia. Las municipalidades se transformaron en instrumentos de pagos de favores, de puertas giratorias entre el mundo privado y el público. Y esa fue la derecha y también la Nueva Mayoría o la Concertación. Entonces, las municipalidades también son parte del problema”, subrayó. Por último, lamentó el cierre del año académico de liceos emblemáticos de Santiago, indicando que en Valparaíso se trabajará para que los alumnos logren revisar al máximo los contenidos correspondientes. Foto referencial @Marco Vásquez. Soychile.cl

