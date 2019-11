855c4b51e5

Fallaron los Partidos Políticos Alberto Estévez Cartas al Director | Sábado 9 de noviembre 2019 14:37 hrs.

Sr. Director: En las semanas de la crisis he meditado, como todos, acerca de que nos pasó. Obviamente las respuestas no son simples ni únicas, sin embargo he llegado al siguiente razonamiento: La Política es la actividad superior que un ser humano puede desarrollar.

Los políticos deberían ser expertos en seres humanos, desde el punto de vista político.

Los seres humanos somos animales imperfectos y emocionales (en nosotros la razón actúa cuando la emoción le da permiso).

En consecuencia los políticos deben conducir sin permitir que el “chicle se corte”, y aquí se cortó. Primera conclusión (aproximadamente del 19 de octubre): Falló la política de nuestros políticos. Al seguir observando los acontecimientos, pude constatar que: Nuestros políticos tenían las mismas reacciones y no explicaciones que el mundo no político. Segunda conclusión: No tenemos políticos. Tercera conclusión: La gran falla es de los Partidos Políticos que no han formado Políticos.

