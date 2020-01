502a60ec18

3aa8100479

Internacional Unánime rechazo palestino al ‘plan del siglo’ de Trump para Medio Oriente Después de casi tres años de rumores y aplazamientos, el presidente de Estados Unidos presentó el martes el "acuerdo del siglo" que pretender resolver el "mayor desafío de todos": el conflicto israelí-palestino. La iniciativa fue inmediatamente desestimada por los palestinos. RFI Miércoles 29 de enero 2020 11:08 hrs. Compartir

En el palacio presidencial de Ramala, Cisjordania, la foto de Jerusalén y los brillantes colores de la Cúpula de la Roca llaman más la atención que de costumbre. Frente a ella, todos los líderes palestinos están reunidos, alineados como en una unión sagrada, informa la corresponsal de RFI en los Territorios Palestinos, Alice Froussard. Tras el anuncio de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, Mahmud Abbas se dirigió directamente al presidente estadounidense: “Jerusalén no está en venta. Tampoco los derechos de los palestinos, no son negociables. ¡Y este plan, esta conspiración, no pasará!”, enfatizó. Junto al Presidente de la Autoridad Palestina, y como prueba de la gravedad de la situación, se encontraban incluso los grandes rivales, Hamas, en el poder en la Franja de Gaza. Por otro lado, se encontraba Saeb Erekat, el negociador histórico de los acuerdos de Oslo. Para Sami Anou Zourhi, un funcionario de Hamas, “la declaración de Trump es agresiva y provocará mucha ira”. “La declaración de Trump sobre Jerusalén es absurda y Jerusalén siempre será una tierra para los palestinos (…). Los palestinos rechazarán este acuerdo y Jerusalén seguirá siendo tierra palestina”, dijo. La sala aplaudía a veces, pero las caras eran serias. “Este plan está desequilibrado, muy por debajo de las esperanzas de los palestinos”, afirma Adán, de 33 años, residente en Ramala, fuera a pesar de la lluvia y el frío, a pocos metros de la Mukata’a. “Esto es injusto para nosotros como palestinos. Trump sólo piensa en Israel. Y los israelíes están ocupando nuestro territorio. Quiero mis derechos. Y Jerusalén es nuestra capital, la capital palestina”, recalca. Para protestar contra este “acuerdo del siglo”, se prevén concentraciones en Ramala y en la Franja de Gaza. Las reacciones en la ONU y en el mundo árabe Un futuro Estado palestino según las líneas definidas por el Plan Trump estaría muy lejos de las aspiraciones palestinas, es decir, la totalidad de los territorios ocupados por Israel desde 1967. De hecho, poco después del discurso presidencial, la ONU subrayó que se ceñía a las fronteras de 1967. Los Emiratos Árabes Unidos consideraron este texto como “un importante punto de partida” para volver a la mesa de negociaciones. Su embajador en Washington, Youssef al-Otaïba fue, junto con sus homólogos de Omán y Bahrein, uno de los representantes de los países árabes en la Casa Blanca, donde la ausencia de los palestinos era flagrante. Mucho más ambivalente, Arabia Saudita, por su parte, dijo primero que “apreciaba” los esfuerzos de Donald Trump. Luego el rey Salmán expresó su “inquebrantable” apoyo a los derechos de los palestinos en una entrevista telefónica con el presidente palestino Mahmud Abbas, informó el miércoles la agencia estatal saudí (SPA). El rey está del lado de los palestinos y apoya “sus decisiones y lo que representan sus esperanzas y aspiraciones”, indicó SPA. Egipto pidió a los israelíes y a los palestinos que examinaran “cuidadosamente” y “a fondo” el plan. En Turquía, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó un “plan de anexión que tiene como objetivo matar la solución de los dos Estados y robar tierras a los palestinos”. El plan ha “nacido muerto”, añade. Entretanto, Francia insistió el miércoles en su posición tradicional. París “expresa su convicción de que la solución de dos estados, de acuerdo con el derecho internacional y los parámetros acordados internacionalmente, es necesaria para establecer una paz justa y duradera en Oriente Medio”, declaró la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

En el palacio presidencial de Ramala, Cisjordania, la foto de Jerusalén y los brillantes colores de la Cúpula de la Roca llaman más la atención que de costumbre. Frente a ella, todos los líderes palestinos están reunidos, alineados como en una unión sagrada, informa la corresponsal de RFI en los Territorios Palestinos, Alice Froussard. Tras el anuncio de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, Mahmud Abbas se dirigió directamente al presidente estadounidense: “Jerusalén no está en venta. Tampoco los derechos de los palestinos, no son negociables. ¡Y este plan, esta conspiración, no pasará!”, enfatizó. Junto al Presidente de la Autoridad Palestina, y como prueba de la gravedad de la situación, se encontraban incluso los grandes rivales, Hamas, en el poder en la Franja de Gaza. Por otro lado, se encontraba Saeb Erekat, el negociador histórico de los acuerdos de Oslo. Para Sami Anou Zourhi, un funcionario de Hamas, “la declaración de Trump es agresiva y provocará mucha ira”. “La declaración de Trump sobre Jerusalén es absurda y Jerusalén siempre será una tierra para los palestinos (…). Los palestinos rechazarán este acuerdo y Jerusalén seguirá siendo tierra palestina”, dijo. La sala aplaudía a veces, pero las caras eran serias. “Este plan está desequilibrado, muy por debajo de las esperanzas de los palestinos”, afirma Adán, de 33 años, residente en Ramala, fuera a pesar de la lluvia y el frío, a pocos metros de la Mukata’a. “Esto es injusto para nosotros como palestinos. Trump sólo piensa en Israel. Y los israelíes están ocupando nuestro territorio. Quiero mis derechos. Y Jerusalén es nuestra capital, la capital palestina”, recalca. Para protestar contra este “acuerdo del siglo”, se prevén concentraciones en Ramala y en la Franja de Gaza. Las reacciones en la ONU y en el mundo árabe Un futuro Estado palestino según las líneas definidas por el Plan Trump estaría muy lejos de las aspiraciones palestinas, es decir, la totalidad de los territorios ocupados por Israel desde 1967. De hecho, poco después del discurso presidencial, la ONU subrayó que se ceñía a las fronteras de 1967. Los Emiratos Árabes Unidos consideraron este texto como “un importante punto de partida” para volver a la mesa de negociaciones. Su embajador en Washington, Youssef al-Otaïba fue, junto con sus homólogos de Omán y Bahrein, uno de los representantes de los países árabes en la Casa Blanca, donde la ausencia de los palestinos era flagrante. Mucho más ambivalente, Arabia Saudita, por su parte, dijo primero que “apreciaba” los esfuerzos de Donald Trump. Luego el rey Salmán expresó su “inquebrantable” apoyo a los derechos de los palestinos en una entrevista telefónica con el presidente palestino Mahmud Abbas, informó el miércoles la agencia estatal saudí (SPA). El rey está del lado de los palestinos y apoya “sus decisiones y lo que representan sus esperanzas y aspiraciones”, indicó SPA. Egipto pidió a los israelíes y a los palestinos que examinaran “cuidadosamente” y “a fondo” el plan. En Turquía, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó un “plan de anexión que tiene como objetivo matar la solución de los dos Estados y robar tierras a los palestinos”. El plan ha “nacido muerto”, añade. Entretanto, Francia insistió el miércoles en su posición tradicional. París “expresa su convicción de que la solución de dos estados, de acuerdo con el derecho internacional y los parámetros acordados internacionalmente, es necesaria para establecer una paz justa y duradera en Oriente Medio”, declaró la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.