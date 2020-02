4eed4d9de9

Internacional Alberto Fernández sobre deuda argentina: "Estamos jugando al póker y no con chicos" El presidente argentino concluyó su gira en Europa con una conferencia en el prestigioso Instituto de Sciences Po de París en la que desmintió que no tuviera plan económico para Argentina. "No es verdad que no tenemos un plan. Es verdad que no lo contamos y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Y contarlo sería descubrir las cartas, dijo Fernández. RFI Jueves 6 de febrero 2020 10:53 hrs.

Antes de develar su plan económico, Alberto Fernández quiere atar bien las negociaciones para reestructurar la deuda “hacerla sostenible quiere decir dar tiempo para que volvamos a crecer y se pueda volver a pagar”, declaró el mandatario, quien ha viajado a Italia, Alemania y España antes de reunirse este miércoles con el presidente francés Emmanuel Macron. La deuda exterior argentina asciende a los 311.000 millones de dólares, de los cuales 44.000 millones son con el FMI, acordados bajo la presidente del predecesor de Fernández, Mauricio Macri. Argentina pone sobre la mesa tres opciones: modificación de los plazos de vencimiento, rebajar el monto de la deuda y disminuir los intereses. “Para que sea aceptable se deben cumplir dos de esas tres condiciones”, dijo a RFI, Carlos Heller, diputado argentino y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El presidente argentino no soltó palabra sobre el plan económico, pero desmintió que su gobierno no cuente con uno. “No es verdad que no tenemos un plan. Es verdad que no lo contamos y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Y contarlo sería descubrir las cartas. Y estamos jugando al póker y no con chicos”, dijo Fernández. Luego agregó que será el próximo 12 de de febrero cuando se conocerán los detalles del programa. “Me reuní con empresarios que invierten en Argentina. Les pedí que confíen en el país, que sigan invirtiendo, produciendo y generando trabajo. Y ese es el único mecanismo que yo conozco para desarrollar una sociedad”, dijo. “Yo vengo de un país donde el 40% de las personas vive en la pobreza, algo no está bien en Argentina”, añadió Fernández. La ovación se la llevó el presidente cuando un estudiante le preguntó que pensaba hacer con el tema del aborto. El presidente argentino dijo que esta situación forma parte de la hipocresía con la que ha vivido el país y anunció que en los próximos meses lanzará un proyecto de ley para que se autorice el aborto en Argentina. Foto referencial@ Braulio Moro

