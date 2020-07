c9f2f22155

6467fe2fc7

Nacional Política Cámara aprueba admisibilidad de postnatal de emergencia y lo envía nuevamente al Senado Este jueves la Sala revisó la decisión que, el pasado martes, tomó la Comisión Mixta sobre la constitucionalidad de esta iniciativa. Diario UChile Jueves 2 de julio 2020 17:29 hrs. Compartir

Con 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la admisibilidad del postnatal de emergencia. Hace un par de semanas diputados y diputadas ya se habían pronunciado a favor de esta iniciativa, pero debieron volver a revisarlo dado que el Senado rechazó la admisibilidad. La votación debía ser una mayoría simple, lo que se logró dado los votos de la oposición y gran parte de Renovación Nacional. En las intervenciones, los parlamentarios y parlamentarias hicieron ver sus acuerdos y desacuerdos con lo que analizó y concluyó la Comisión Mixta. “Es excepcional y transitorio ante la pandemia que amenaza la vida, la integridad física y psíquica y la salud de esos niños y niñas. No supone un mayor gasto directo, sino que finalmente es un tipo colateral o indirecto, no infringe el artículo 65 de gasto porque el financiamiento de estas prestaciones ya está vinculada con la Ley de Presupuesto y a pesar de eso, en un momento de la mayor emergencia sanitaria, el Gobierno prefiere, y muchos de sus parlamentarios, optar por tomar el camino de cuestionar la admisibilidad y poner en riesgo lo esencial y lo urgente que es el derecho a la salud y la vida”, señaló la diputada del PS, Daniela Cicardini. En tanto, el diputado UDI Patricio Melero, quien fue parte de la Comisión Mixta y votó en contra de la admisibilidad, señaló que el proyecto que está proponiendo en paralelo el Ejecutivo es mucho mejor. “El proyecto de extensión del postnatal solamente llega a los niños lactantes o hasta un año y deja fuera a muchos padres que tiene el problema real con niños de 2, 3, 4, 5 o 6 años que igual no tienen donde llevarlos, pero este proyecto no se hace cargo de esos padres y los deja fuera, en circunstancias en que el proyecto de ley que ha enviado el Gobierno si los considera y les da una ayuda y un beneficio”. Mientras que desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón dijo que “no cabe duda que es un tema de salud y no de seguridad social, tanto es así que hay COVID no hay proyecto, pero el verdadero tema y el que más duele es si irroga o no irroga gasto. Yo de verdad que encontré bastante increíble que la discusión fuera bastante económica, que nadie quiso escuchar los costos del desarrollo cognitivo de los lactantes (…) Esta moción es absolutamente admisible porque es materia de salud y no de seguridad social y no tiene como finalidad irrogar gastos”. Luego de este resultado, el informe de la Comisión Mixta debe ser revisado por el Senado, lugar en que los votos están más confusos, dado que la instancia anterior incluso parlamentarios de oposición votaron en contra por encontrarlo inadmisible. Los votos del senador PS Juan Pablo Letelier, de los DC Carolina Goic y Jorge Pizarro y el PPD Jaime Quintana, quienes si se cuadran con la postura que han tenido sus partidos en la Cámara y en las votaciones previas del Senado podrían hacer avanzar esta iniciativa que ya lleva más de 100 días de tramitación.

Con 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la admisibilidad del postnatal de emergencia. Hace un par de semanas diputados y diputadas ya se habían pronunciado a favor de esta iniciativa, pero debieron volver a revisarlo dado que el Senado rechazó la admisibilidad. La votación debía ser una mayoría simple, lo que se logró dado los votos de la oposición y gran parte de Renovación Nacional. En las intervenciones, los parlamentarios y parlamentarias hicieron ver sus acuerdos y desacuerdos con lo que analizó y concluyó la Comisión Mixta. “Es excepcional y transitorio ante la pandemia que amenaza la vida, la integridad física y psíquica y la salud de esos niños y niñas. No supone un mayor gasto directo, sino que finalmente es un tipo colateral o indirecto, no infringe el artículo 65 de gasto porque el financiamiento de estas prestaciones ya está vinculada con la Ley de Presupuesto y a pesar de eso, en un momento de la mayor emergencia sanitaria, el Gobierno prefiere, y muchos de sus parlamentarios, optar por tomar el camino de cuestionar la admisibilidad y poner en riesgo lo esencial y lo urgente que es el derecho a la salud y la vida”, señaló la diputada del PS, Daniela Cicardini. En tanto, el diputado UDI Patricio Melero, quien fue parte de la Comisión Mixta y votó en contra de la admisibilidad, señaló que el proyecto que está proponiendo en paralelo el Ejecutivo es mucho mejor. “El proyecto de extensión del postnatal solamente llega a los niños lactantes o hasta un año y deja fuera a muchos padres que tiene el problema real con niños de 2, 3, 4, 5 o 6 años que igual no tienen donde llevarlos, pero este proyecto no se hace cargo de esos padres y los deja fuera, en circunstancias en que el proyecto de ley que ha enviado el Gobierno si los considera y les da una ayuda y un beneficio”. Mientras que desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón dijo que “no cabe duda que es un tema de salud y no de seguridad social, tanto es así que hay COVID no hay proyecto, pero el verdadero tema y el que más duele es si irroga o no irroga gasto. Yo de verdad que encontré bastante increíble que la discusión fuera bastante económica, que nadie quiso escuchar los costos del desarrollo cognitivo de los lactantes (…) Esta moción es absolutamente admisible porque es materia de salud y no de seguridad social y no tiene como finalidad irrogar gastos”. Luego de este resultado, el informe de la Comisión Mixta debe ser revisado por el Senado, lugar en que los votos están más confusos, dado que la instancia anterior incluso parlamentarios de oposición votaron en contra por encontrarlo inadmisible. Los votos del senador PS Juan Pablo Letelier, de los DC Carolina Goic y Jorge Pizarro y el PPD Jaime Quintana, quienes si se cuadran con la postura que han tenido sus partidos en la Cámara y en las votaciones previas del Senado podrían hacer avanzar esta iniciativa que ya lleva más de 100 días de tramitación.