Cultura Política Parlamentarios piden presupuesto del 1% para las artes, las culturas y el patrimonio Llamaron al Gobierno no sólo a no reducir el presupuesto del sector para el año 2021, sino por el contrario, a incrementarlo y a entender a la cultura como un factor esencial para un desarrollo integral del país. Diario Uchile Sábado 29 de agosto 2020 14:36 hrs.

Este sábado, cerca de 80 parlamentarios enviaron una carta abierta al Presidente Sebastián Piñera por un presupuesto del 1% para las artes, las culturas y el patrimonio que permita una reconstrucción integral del país pos pandemia. “El verdadero desarrollo de un país no puede medirse solo por el acceso a bienes de consumo. Los países que lo han entendido tienen presupuestos que alcanzan entre el 1 y el 2% del total. Por ello queremos insistir en la necesidad de alcanzar un presupuesto del sector equivalente al 1% del total del presupuesto público del país y que, como hemos señalado hoy apenas supera el 0,37%”, exigieron en la misiva. En la carta los parlamentarios señalaron que el inicio de la pandemia fue particularmente cruel con el sector y que, por sus características, fue afectado de manera directa con el cierre de espacios. “A ello se suma que ninguna de las medidas implementadas por el gobierno ha dado cuenta de las especiales características del sector, por lo que en la práctica, sus trabajadores, organizaciones y empresas han quedado excluidas de ellas”, explicaron. En este sentido, llamaron al Gobierno no sólo a no reducir el presupuesto del sector para el año 2021, sino por el contrario, a incrementarlo y a entender a la cultura como un factor esencial para un desarrollo integral del país y no como un elemento accesorio, al que se accede cuando otras necesidades básicas están cubiertas. “La cultura debe instalarse como un derecho en nuestra sociedad, independiente de los recursos económicos de las familias y los bienes artísticos y culturales, como bienes básicos y esenciales”, manifiesta la carta. Los parlamentarios reiteraron que en este escenario y de cara al inicio de la tramitación del presupuesto público para el año 2021, era imprescindible dar a conocer a la opinión pública, a los distintos actores del sector cultural y en particular al Gobierno, su opinión sobre dicho presupuesto. “A modo de prevenir lo que creemos puede ser un gran error del Ejecutivo, no sólo para el sector cultural, sino para el conjunto de la reconstrucción post pandemia y para el desarrollo integral del país”.

