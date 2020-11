ffc45f0d73

Cultura Patricio Manns confiesa sus ganas de ser constituyente: “Si me llaman voy, tengo mucho que aportar” El destacado cantautor abrió el ciclo “Conversaciones Fundamentales” en la primera versión digital de Feria Pulsar, que continúa durante toda la semana con más de un centenar de charlas, paneles y conciertos. Diario Uchile Martes 17 de noviembre 2020 14:33 hrs. Compartir

Un gran arranque vivió este lunes la décima edición de la Feria Pulsar, la primera que se realiza de forma cien por ciento digital, y que desde el viernes vivirá su tramo más desafiante, con 18 conciertos transmitidos en directo desde Estación Mapocho, con un estándar que buscará dar un paso más allá en esta temporada de streaming. El encuentro, considerado el más importante de la industria de la música en Chile, inició esta versión 2020 con un taller de guitarra para estudiantes, a cargo del destacado instrumentista Chicoria Sánchez, en una primera jornada que vivió uno de sus momentos cumbre con la entrevista en vivo al cantautor Patricio Manns, como parte del ciclo “Conversaciones Fundamentales”. En diálogo con la periodista Sandra Zeballos, el músico y escritor se refirió a sus ganas de integrar la Convención Constituyente, asegurando que “tengo ideas, tengo una Constitución en mi mesa, la estudio y pienso qué se puede cambiar, agregar o precisar. Ya estoy trabajando en eso. Si me llaman voy, tengo mucho que aportar”. Además profundizó en sus postulaciones a los premios nacionales tanto de Música como de Literatura, anhelo que no ha dado por perdido —“yo quiero los dos”, aseguró—, y a dos meses de uno de sus más delicados momentos de salud, reiteró que el retiro no es una posibilidad en su vida: “Yo de morir, muero arriba de un escenario. Yo no me puedo retirar. ¿Cómo se retira un poeta? ¿Cómo se retira un compositor? O muero en mi cama, un día de éstos, o muero en un concierto”. La primera jornada de Feria Pulsar 2020 marcó la pauta de lo que será esta versión digital del mayor encuentro de la industria musical en Chile, con transmisiones de talleres, charlas, paneles y conciertos conviviendo en la web www.feriapulsar.cl, donde también se puede encontrar de forma permanente un completo mercado de la música, con cientos de productos dispuestos por más de 70 expositores. Entre esos contenidos, también se encuentran los paneles internacionales organizados por SCD y ProChile, para reflexionar en torno al futuro de la industria post pandemia, y Ethereal, la inédita experiencia de producción y grabación de canciones de cara al público, dirigida por el destacado productor nacional Cristián Heyne. En su primera jornada, Ethereal mostró los primeros acercamientos entre los artistas seleccionados, Manul Nube y Paco Miranda, y sus productores, Natisú y Francisco Victoria, quienes comenzaron a delinear los temas “Ya nada es lo mismo” y “Al borde del abismo”, respectivamente, profundizando en sus motivaciones y definiendo su sonido, con la meta de tenerlos finalizados este domingo 22, al terminar la Feria. La gran semana de la música chilena continúa este martes con un taller de composición para estudiantes a cargo de Yorka Pastenes, una conversación en profundidad entre José Alfredo Fuentes y Palmenia Pizarro, una clase de controlador Push-2 al mando de C-Funk, un panel de música y poesía con la presencia de Raúl Zurita, y los showcases de Cadenasso, Talulah Neira, Santiago Soul, Rodrigo Vega y Felipe Schuster, entre otras actividades gratuitas. Para los próximos días, en tanto, están agendados talleres con Bronko Yotte, Chalo González y Karla Grunewaldt, charlas con Juan Ayala, Denisse Malebrán y Pancho Sazo, y conversaciones con Cecilia y Eduardo Gatti, entre otra treintena de actividades, a las que se suman 35 showcases y 18 conciertos que se emitirán desde Estación Mapocho entre el viernes 20 y el domingo 22, para los cuales se requerirá una entrada de $3.000 por día y $8.000 el abono por las tres jornadas.

