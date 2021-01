797d008fbe

Cultura Marcia Haydée: "Soy una persona que nació para bailar" En conversación con Radioanálisis, la bailarina y coreógrafa se refirió a su incursión en la danza, su trabajo en el Ballet de Santiago y a sus días de confinamiento durante la pandemia. "No me veo como directora, me veo como bailarina", dijo. Diario Uchile Miércoles 6 de enero 2021 19:00 hrs.

A fines de diciembre del año recién pasado, la bailarina Marcia Haydée (83) abandonó la dirección del Ballet de Santiago, cargo que lideró por 20 años en dos periodos, desde 1993 a 1996 y desde 2004 a 2020. Con ello, la coreógrafa brasileña dejó atrás una etapa marcada por el trabajo constante y por el vínculo que forjó con las nuevas generaciones de bailarines chilenos: “Estos años fueron maravillosos. Tengo un amor muy grande por este país (…). Estoy muy contenta pero ahora debo volver a Alemania”, dijo la bailarina en conversación con Radioanálisis. La bailarina comentó que su retiro debió organizarse de forma mucho más austera respecto de los planes originales: “Había preparado una temporada para hacer una despedida y que fuera todo en armonía, pero Dios no lo quiso así”, dijo. “También tuve mucho tiempo para estar conmigo misma. Esa fue una cosa nueva, porque estar 9 meses sin entrar al teatro es algo muy extraño. Fue difícil y para los bailarines también, porque no hay diferencia. Todos hemos pasado por lo mismo. Espero que el 2021 traiga otras aperturas para que los bailarines puedan empezar a trabajar como lo merecen”, comentó. ¿Qué pudo redescubrir en este momento? Soy una persona que siempre se está moviendo, haciendo cosas. No soy una persona a la que le guste estar parada sin hacer nada. Entonces, cuando empezó el 20 de marzo, que fue el primer día de la cuarentena, yo estaba buscando qué hacer. Hice ejercicios que es una cosa que para mi es un ritual. Luego escribía, porque tengo diarios de mi vida con fotos. Leía mucho, después pensaba mucho. Era una situación nueva para mí, porque empecé a los 3 años en el mundo del teatro a bailar y de pronto tenía todo ese tiempo. Entonces, tuve tiempo de prepararme para salir de esta pandemia, salir mejor de lo que estuve en un principio. ¿Cómo proyecta el mundo post pandemia? Uno tiene que dar aún más valor a lo que es el arte. Un país que no tiene arte, que no tiene danza, que no tiene ópera, música ,no es un país completo. Un país no puede ser un gran país y no tener el espacio que merecen todas las artes, no solamente el ballet. Marcia Haydée es reconocida como una de las máximas exponentes del ballet del siglo XX. Considerada como una de las musas del bailarín John Cranko, dirigió el Ballet de Stuttgart entre 1976 y 1996. Simultáneamente, estuvo a la cabeza del Ballet de Santiago. Al respecto, la coreógrafa recordó su trabajo en el Ballet de Stuttgart, lo que se dio por la muerte precipitada de Cranko: “Cuando falleció Cranko mi mundo se cayó completamente. No quería bailar más. Me sentía totalmente perdida”, rememoró. “Hablé muy atentamente con todos los bailarines y les dije que lo que quería era bailar. Mi talento era bailar. Nací para bailar, entonces, no podía parar para dirigir la compañía. Entonces, encontramos una manera, por eso es que tenía una manera muy especial de dirigir, porque siempre estaba en el estudio, bailando en las noches y los coreógrafos querían trabajar conmigo. Fue un momento fantástico”, señaló. ¿Cuáles serían los hitos de su carrera? Cuando nací mi madre decía que yo ya bailaba. Escuchaba una música en la radio y yo pequeñita salía bailando. Empecé a bailar a los 3 años de edad y no hubo un día en el que yo pensara, ‘no quiero más bailar’. Soy una persona que nació para bailar. Soy una bailarina y voy a fallecer como bailarina (…). No me veo como directora, me veo como bailarina. Los homenajes Con el objetivo de homenajear a la artista, el Municipal de Santiago le dedicará toda una semana a la bailarina. Así, este jueves 7 de enero, a las 20:00 horas, se estrenará en el Canal YouTube del Municipal de Santiago, un encuentro con Marcia Haydée, en el que la artista conversará con el director invitado principal de la Orquesta Filarmónica de Santiago, Paolo Bortolameolli, con el actual director del Ballet de Santiago, Luis Ortigoza, con el periodista y crítico, Juan Antonio Muñoz y con Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro. Por otra parte, este viernes 8 de enero, a las 20:00 horas se reestrenará en Municipal Delivery el documental Marcia Haydée: Una vida por la danza dirigido por Daniela Kallmann e inspirado en su vida artística y legado. Imagen principal: Patricio Melo.

