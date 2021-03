dc76c42fea

Nacional Diputado Andrés Molina y conflicto en La Araucanía: “Tenemos que separar las legítimas demandas del crimen organizado” El diputado de Evopoli por la región de La Araucanía, señala que hay una responsabilidad compartida de todos los actores del Estado en el conflicto que se vive en la Macrozona Sur. "Hay jóvenes que han esperado toda la vida por los compromisos que ha adoptado el Estado y como ven que ya no hay vuelta recurren a la violencia", señaló. Diario Uchile Lunes 1 de marzo 2021 17:18 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Evopoli, Andrés Molina, se refirió al conflicto que se vive en la región de La Araucanía y las propuestas que han surgido de diversos sectores, entre ellos el Gobierno, para dar con una solución que termine con los hechos de violencia. En esa línea el legislador señaló que “por un lado estamos frente a un crimen organizado mucho más violento que ha ido en aumento y que ha provocado, prácticamente todos los días, hechos de violencia” y agregó que “creo que el mundo político tiene que avanzar, tenemos una responsabilidad de avanzar en los temas legislativos, así como lo hemos hecho en la construcción de una nueva Constitución”. El diputado añadió también que “llevamos muchos años comprometiendo como Estado una serie de acciones de participación que no se han cumplido y eso ha provocado un desgaste en la confianza, principalmente de los jóvenes que han esperado toda su vida por los compromisos del Estado y al ver que no se cumplen piensan que ya no hay vuelta y se cambian al lado de la violencia”. El representante de Evopoli señaló además que “el respeto a la autoridad cada día se ha ido erosionando más en la sociedad y eso no solo se ve en La Araucanía. Tenemos que entender que no podemos ir normalizando ciertas cosas que tienen que ver con la violencia”. Asimismo, el legislador sostuvo que “hay que ir al sustrato que hace que se pueda sembrar la semilla del crimen organizado. Estos señores lo que buscan es alojarse en una causa, muy justificada, pero que, claramente, no es la causa de la violencia directamente. Muchas veces esto ocurre por una falta de presencia del Estado (…) No tenemos que esperar a que se genere el sustrato para que caiga la semilla del narcotráfico, porque de una u otra forma prende“. El diputado Molina criticó a los sectores que, a su juicio, no quieren que se avance en una solución “hay grupos que quieren que esto no avance y que van dando espacio a que haya un estancamiento de los avances y que encuentran que todo es malo. Aunque sea pequeño el avance no lo aprecian y hay un negacionismo total de lo que se puede hacer”. A juicio del parlamentario “había mucho temor de mezclar el narcotráfico con el conflicto que se vive en La Araucanía y esa es la realidad, lo que ellos buscan es el territorio pero no para las comunidades, al contrario, lo que buscan son espacios para desarrollar su autonomía donde no exista dios ni ley”. En esa línea agregó que “quiero ser claro, hay que separar las justas demandas del pueblo mapuche de las acciones que comete el crimen organizado”. Finalmente, el diputado Molina recalcó que “hay que mejorar la persecución penal de estos casos (…) nos falta mucho porque son crímenes que requiere de alta tecnología y ojalá podamos pedir ayuda a países que tienen experiencia en este tipo de temas porque, por lo que pude ver, desde 2010 a la fecha no hemos avanzado nada”.

