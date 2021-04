5da8eb2555

0f41b64bdb

Nacional Desarrollo local, forestales y conflicto indígena: los retos ante la gobernación de La Araucanía Si bien resolver los problemas entre el Estado y el pueblo mapuche no son parte de las atribuciones del gobernador regional, quien llegue a ese cargo en la zona tendrá que manifestar una posición política para contribuir al diálogo en la región. Andrea Bustos C. Viernes 9 de abril 2021 18:47 hrs.

Una de las regiones que concentra mayor atención pública y de las autoridades es La Araucanía, altos índices de pobreza en la ruralidad, sumado al conflicto Estado- pueblo mapuche ponen a la esta zona constantemente en discusión. Radio Universidad de Chile conversó con dos candidatos a la gobernación de la región, quienes expresaron sus ideas para desarrollar esta zona del país y ser puentes de diálogo entre la comunidad y las autoridades centrales. Uno de los ejes de campaña de quienes buscan llegar a este cargo es el desarrollo local y la lucha contra la pobreza y vulnerabilidad que presentan algunos sectores de la región. Al respecto, Eugenio Tuma, candidato PPD por Unidad Constituyente, expresó que es necesario avanzar en múltiples acciones destinadas a cubrir los diversos aspectos que hoy mantienen en pobreza a parte de la población regional. “La pobreza no solo tiene que ver con recursos, con ingresos, también con educación, con oportunidades, con los acompañamientos. Por lo tanto, aquí hay que fortalecer los municipios, las unidades de desarrollo económico local para los efectos de apoyar el cómo salen de la pobreza las personas que tienen la mayor vulnerabilidad, que tiene también que ver con la salud, las enfermedades. Muchas son personas que están incapacitadas, o tienen capacidades diferentes o son adultos mayores, entonces tenemos que fortalecer cómo atendemos de mejor manera a los adultos mayores que hoy día en la población son mayoritarios, especialmente en el mundo rural pobre”, expresó. Además, el ex senador señaló que cuenta entre sus ideas medidas de capacitación para la ciudadanía, generando así mayor conectividad. Incluso, explicó que es necesario avanzar en un paso previo, pues hoy algunos sectores no cuentan ni siquiera con electrificación, lo que genera barreras para la conectividad y el desarrollo. “El gobernador no tiene muchas atribuciones, lo que sí tiene es capacidad para dialogar, para coordinar y ese es un rol fundamental para los efectos de establecer políticas públicas que tengan efectivamente resultados”, expresó. Por su parte, para el candidato independiente Aucán Huilcamán toda la política para avanzar en el desarrollo de la región depende del restablecimiento de la paz en la zona. Sin embargo, comentó que con ese punto de partida espera universalizar La Araucanía, aprovechando las relaciones diplomáticas que ha construido durante los últimos años. “Voy a establecer acuerdos entre gobiernos locales, regionales, del mundo para universalizar La Araucanía y que se hagan inversiones respetuosas con el territorio culturalmente construido. Porque esto no es tierra de nadie, es territorio mapuche culturalmente construido y que ha sido afectado duramente por las inversiones que se alejan del criterio de la utilización sustentable”, indicó. En opinión del abogado, cualquier forma de desarrollo que llegue a la región debe ir acompañada de estándares de protección de la naturaleza y de límites claros para proteger al planeta del cambio climático. Los límites a las forestales Un tema importante en la región de La Araucanía es la instalación y desarrollo de las empresas forestales, instaladas con fuerza en la zona y asociadas a varios conflictos. Uso de las tierras, la contaminación local producto de pesticidas, agotamiento del recurso hídrico, destrucción de caminos y contaminación de ecosistemas son solo parte los problemas que rodean esta industria. En opinión del ex senador Eugenio Tuma, acabar con esta industria no es posible dado que ya está presente y con una gran cantidad de producción y atención de hectáreas. Sin embargo, sí es necesario compensar a los sectores más vulnerables de la población respecto de la afectación producida. “Con las forestales lo que hay que hacer es una negociación que permita que ellos reparen el daño que están haciendo, que colaboren con los caminos. Las forestales hacen lo que quieren por los caminos y, por tanto, aquí hay un costo para la comunidad pero también para los municipios y el ministerio respecto de cómo traducimos esos costos que tiene para el sector público y las comunidades”, expresó. Además el candidato de Unidad Constituyente comentó que lo importante es tener una visión de compatibilidad entre el actuar de la industria y el desarrollo de la gente, un escenario en que las forestales “colaboren y no sean parte del problema”. “Las forestales están en posición hoy de colaborar con la comunidad y un gobernador tiene la posibilidad de entenderse con la comunidad, pero también con las forestales a objeto de intermediar buenas relaciones y poder superar los efectos colaterales negativos y muy negativos que están produciendo en la comunidad con la falta de agua por ejemplo, y que todo se lo llevan y no queda nada en la región. Ahí tenemos que hacer una intermediación, una gestión entre las forestales, el Estado y las comunidades”, señaló. Por su parte, Aucán Huilcamán también manifestó que es necesario generar un diálogo, esto no solo para llegar a acuerdos respecto del desarrollo de la industria, sino también para que esta mejores sus estándares de trabajo. “Las forestales tienen que sentarse a hablar con sus vecinos, y sus vecinos son las comunidades mapuche, tienen que adaptar su política como industria a las nuevas exigencias internacionales tanto del cambio climático, del desarrollo sustentable, el respeto a la biodiversidad, tienen que tener esos principios como empresas. En el pasado no lo han hecho”, dijo. “Como gobernador voy a crear las condiciones, la confianza, el contexto para que ese diálogo se dé de manera clara y directa, que hasta el momento no ha sucedido, los diálogos han sido parciales”, agregó. Contribuir a un conflicto histórico Ambos candidatos también tuvieron palabras para dar a conocer su visión respecto de cómo aportar en resolver, aunque sea parcialmente, el conflicto histórico entre el Estado y el pueblo mapuche en la región. Sobre este punto, Eugenio Tuma señaló que por un lado, en lo que refiere a la violencia, delitos, robo de madera y narcotráfico ene La Araucanía se debe optimizar el trabajo de las policías, que son las responsables de abordarlo. Sin embargo, en lo que refiere al conflicto con el reconocimiento de derechos indígenas comentó que ahí las policías no pueden tener la responsabilidad, sino que debe existir un abordaje político. “Esto tiene que ver con un cambio de conducta del Estado. Cuando un enfermo tiene fiebre y no baja la fiebre hay que cambiar la receta, bueno en este caso hay que cambiar la receta, y eso se planteó el año 2000 con el documento de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Ninguno de los gobiernos ha asumido ese documento como recomendación respecto de reconocer el daño y hacer un plan de reparación que, en mi opinión, no solo es para los mapuche, es para La Araucanía que se ha convertido en una zona de sacrificio”. En opinión del ex senador, el Estado debe manifestar disposición a pagar los costos de lo que han significado sus malas decisiones, y avanzar en diálogo y hechos de reparación. “Esto no se puede hacer unilateralmente, o desde el Parlamento o desde el Ejecutivo, tiene que hacerse con las organizaciones territoriales y reconocer la opinión de ellos y la participación en un gran acuerdo”. “El conflicto no se ha resuelto porque no se ha tomado la decisión como Estado de hacer una reparación y un acuerdo distinto de lo que hasta ahora hay. Lo que hay es desconocer los derechos como nación del pueblo mapuche”, aseveró. Por su parte, Aucán Huilcamán también abordó que la reparación es un eje central para avanzar en la resolución del conflicto. Sin embargo, destacó que es fundamental que los puedes de diálogo se den a partir de un representante mapuche. “Ahora no cualquier gobernador va crear un ambiente favorable hacia la paz. No cualquier gobernador va a crear contexto de diálogo, y se va convertir en interlocutor. Si es elegido un no mapuche las tensiones y controversias se van a mantener igual o peor”, complementó. En tanto, sobre su propuesta señaló que “voy a promover la idea de una Comisión de Esclarecimiento Histórico de lo que ha pasado en La Araucanía y a partir de ese esclarecimiento el Estado debe asumir su responsabilidad institucional de reparar el daño causado, porque el Estado chileno es el que creó el conflicto y el Estado chileno es el que tiene que participar a la hora de indemnizar o resarcir a las víctimas, mapuche o no”. “Sin verdad no habrá paz en la Araucanía, la paz es el resultado de la verdad y reparación”, agregó. Radio Universidad de Chile contactó para este artículo también al candidato de Chile Vamos por la región, Luciano Rivas, quien por temas de agenda no puedo atender la entrevista. Sin embargo, el programa de él y el resto de los candidatos pueden revisarse en el sitio web del Servel.

