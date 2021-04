ea9ca3b694

Internacional Elecciones en Perú: Pedro Castillo lidera los comicios según los primeros cómputos Según los sondeos, Castillo obtendría entre el 16 por ciento y el 18 por ciento. Le seguiría el candidato de Avanza País, Hernando de Soto, con un 13,4 por ciento y Keiko Fujimori con un 12,8 por ciento. RFI Lunes 12 de abril 2021 8:27 hrs.

Los datos publicados hasta ahora, tanto del conteo provisional como de las encuestas a pie de urna, dan una sola certeza: Pedro Castillo de Perú Libre ya tiene cita el próximo 6 de junio para disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas. Según las cifras disponibles respecto de los comicios efectuados el pasado lunes, Castillo obtendría entre el 16 por ciento y el 18 por ciento. Le seguiría el candidato de Avanza País, Hernando de Soto, con 13,4 por ciento y Keiko Fujimori con 12,8 por ciento. Pedro Castillo llega al balotaje casi por casualidad. La primera opción de Perú Libre no era él, sino Vladimir Cerrón, pero sobre él pesa una pena de 4 años suspendida por un caso de corrupción. Castillo se define como izquierda radical. Este maestro y líder sindical de 51 años inició su carrera política en 2005, cuando integró el comité de Cajamarca, de donde es oriundo, del Partido Perú Posible del ex presidente Alejandro Toledo. Pero en 2017 Castillo suspendió su adhesión. Fue ese año, cuando alcanzó notoriedad, al encabezar una manifestación de docentes para exigir mejoras salariales y eliminar las evaluaciones a los profesores. El hombre del sombrero de paja y ala ancha, símbolo de los campesinos del norte de los Andes; y lápiz gigante, que siempre lleva como símbolo de su profesión, acudió a votar montado en yegua. Defiende un Estado socialista, la nacionalización de sectores estratégicos, una ley que regule los medios de comunicación, promete una Asamblea Constituyente, cerrar el Congreso y que a los jueces del Tribunal Supremo se los elija por consulta popular. También aboga por indultar al hermano del ex mandatario Ollanta Humala, Antauro Humala, preso desde el 2005 por encabezar un levantamiento armado contra el entonces presidente Alejandro Toledo. Las propuestas de Castillo son poco ortodoxas, pero con ellas ha conseguido un gran apoyo en el interior rural y también de una parte de la izquierda, y eso que tiene posiciones poco progresistas. Se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto.

“No es cualquier izquierda” En conversación con Radioanálisis, Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, se refirió a los comicios desarrollados el pasado domingo en Perú. Al respecto, sostuvo que los primeros cómputos, que dan como vencedor al líder socialista Pedro Castillo de cara a una segunda vuelta electoral, fueron el resultado de “un malestar” de las comunidades andinas respecto de las élites. Según Aranda, Castillo tiene una experiencia política que no es la tradicional: “Lo que me llama poderosamente la atención de Castillo es que no es cualquier izquierda. No es la izquierda de Verónica Mendoza que tiene un discurso más progresista de los que estamos acostumbrados en Chile y en otros países”. “Estamos hablando de un Castillo que es más conservador e incluso, que el propio Lasso en Ecuador“, dijo el especialista. El analista también indicó que en Perú bien podría articularse un “frente anti izquierda tradicional, que pide la refundación del país” y, al mismo tiempo, “nada de nada con las minorías que no sean indígenas”. “Ciertamente, es un escenario altamente polar y fragmentado”, concluyó el experto.

