Lorena Pizarro : “La extradición de Adriana Rivas se da por la acción de chilenos y chilenas en el exterior, no por nuestra justicia”

Este miércoles , la Corte Federal de Australia declaró como extraditable a Adriana Rivas (78), ex secretaria de Manuel Contreras – exjefe de la DINA-, siendo acusada de participar en los delitos de tortura y desaparición de siete personas pertenecientes al Partido Comunista durante el período 1974 – 1977. Además, Rivas tendrá que responder por los costes de la solicitud de extradición al Estado de Chile. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, accedió a conversar con Radio Universidad de Chile, para recoger las sensaciones que dejó este fallo de la justicia australiana, el que esconde un arduo trabajo de casi diez años de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad chilena residente en Sídney. “Sentimientos encontrados“, esa es la sensación que predomina en Lorena Pizarro, luego de que ayer se enterara de la inminente extradición de Adriana Rivas. Pese a sentirse satisfecha con la determinación de Corte Federal de Australia, Lorena señaló que no está bien que se normalice la tardanza de la justicia, ya que cientos de familiares de ejecutados políticos o detenidos desaparecidos, no han podido ver cómo se han resuelto sus casos de interés, debido a que han ido falleciendo. “Esta solicitud de extradición ha durado casi diez años, eso significa que ha habido mucha impunidad y mentiras en el camino. Muchos familiares han fallecido en este tiempo sin poder ver que se hace justicia y eso es muy doloroso“. Adriana Rivas se instaló en Australia en 1978, sin embargo, en 2005 debió realizar un viaje de emergencia a Chile, donde fue detenida por su participación en delitos durante la dictadura, prohibiéndole la salida del país. Fue en 2011 cuando Rivas logró escapar hacia Oceanía, iniciándose así el proceso de captura internacional y posterior extradición solicitada por el Poder Judicial chileno. Pese a que la iniciativa provino desde la justica chilena, Lorena Pizarro, comentó que el rol protagónico en este proceso lo tuvieron las diferentes comunidades de residentes chilenos en Australia, ya que ellos comenzaron a gestionar la causa y averiguar el paradero de Rivas. “Allá – Australia-, se conforma un grupo de chilenos entre ellos muchos exiliados que forman este comité, contactándose con abogados para avanzar en la dirección para lograr la extradición. Mientras tanto, nosotras nos reuníamos con las autoridades de la Cancillería para que el Estado de Chile hiciera todos los esfuerzos para extraditar a esta mujer y eso no pasó. Quiero recalcar que la extradición de Adriana Rivas se da por la acción de chilenas y chilenos en el exterior que no descansaron hasta lograr este resultado, no por nuestra justicia “, subrayó. Además, Pizarro sostuvo que esta es otra mancha para el Poder Judicial nacional, ya que según su criterio, se vuelve a demostrar que países tan lejanos como Australia estarían más interesados que el propio Estado chileno, en resolver los crímenes ocurridos en la dictadura de Augusto Pinochet. “Una vez más observamos que hay países que pese a la distancia que nos separa físicamente e históricamente respecto a los crímenes de lesa humidad, entienden que estos deben ser juzgados y la impunidad no puede ser una solución para aquello. La vergüenza a la que nos vemos expuestos como país, está una vez más evidenciada“, añadió la presidenta de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. En relación a la existencia de casos similares al de Rivas, Pizarro indicó que manejan la información de que efectivamente hay ex funcionarios de la dictadura militar que permanecen en libertad en diferentes partes del mundo, asegurando que en conjunto a diversas organizaciones de derechos humanos seguirán trabajando para exigir justicia, pese al poco apoyo estatal. “Hay varias investigaciones que señalan que un número importantísimo de agentes de la dictadura cívico militar se trasladaron a diversos países, se sabe que hay muchos en Australia y otras latitudes, gozando de libertad y buena salud producto de este ´pacto de silencio´ de los militares. Mientras más años pasan, más se aleja la posibilidad de traer de vuelta a Chile a estos criminales, pero seguiremos en esta lucha“, finalizó. La ex secretaria del “Mamo” Contreras, aún posee una última instancia de apelación al fallo de la Corte Federal, donde podrá reclamar una mala interpretación de la ley. Sin embargo, su retorno a Chile sería inminente.

