Internacional Dalai Lama inexpungable a espionaje de pegasus: no usa celular Según el periódico francés Le Monde, los servicios de inteligencia de la India -también involucrados con programa de espionaje israelita Pegasus- marcaron como objetivo a una veintena de consejeros del Dalai Lama. Pero a éste no pudieron incluirlo por algo muy simple… no usa teléfono móvil. Luis Hernán Schwaner Jueves 22 de julio 2021 15:32 hrs.

Las primeras peticiones de las autoridades indias para incluir determinados números de celulares en el sistema Pegasus tuvieron lugar a fines de 2017, con motivo de un encuentro en Nueva Delhi entre el Dalai Lama y el ex presidente estadounidense Barack Obama, quien se dirigía a una visita oficial a China y haría una escala en la capital india. En total, una veintena de altos cargos tibetanos en el exilio, tanto políticos como religiosos, entre ellos varios asesores personales del Dalai Lama como Lobsang Sangay, presidente de la administración tibetana en el exilio, pudieron haber sido espiados por el programa de la empresa tecnológica israelí NSO Group, señala el medio francés. Pero el del Dalai Lama es tan sólo un caso, quizás hasta anecdótico, del verdadero escándalo internacional que ha significado el alcance del espionaje israelí y que ha sido divulgado al mundo por el consorcio internacional de medios de comunicación del cual Le Monde forma parte. La información agrega que unos 50.000 números de teléfonos celulares fueron enviados por distintos Estados “clientes” para su posible seguimiento por una decena de países, entre los que figuran señaladamente México, Marruecos, Arabia Saudí, India, Hungría y Kazajistán. La investigación de este consorcio internacional de medios mostró que Pegasus fue usada por esos países también para espiar a opositores políticos, activistas de derechos humanos o abogados, aunque según NSO Group sólo fue concebido para ser usado como una herramienta contra el terrorismo y el crimen organizado. Y el sistema resulta altamente efectivo porque, una vez que el número del móvil es ingresado al programa, Pegasus accede a todo el contenido del terminal, como mensajes por whatsapp o Messenger, correos electrónicos, fotografías o agenda de contactos. Aparte, claro, de poder escuchar y grabar los audios de las conversaciones telefónicas y las teleconferencias. Las revelaciones del consorcio de medios han mostrado que los números de teléfono móvil personal del presidente francés, Emmanuel Macron, de su antiguo primer ministro Édouard Philippe y de catorce miembros del anterior gobierno galo también habrían sido espiados posiblemente por parte de una agencia de seguridad de Marruecos a través del programa Pegasus, algo que, naturalmente, niegan y rechazan las autoridades de Rabat. No obstante, algo que permite respirar más tranquilos a los líderes mundiales que habrían sido espiados tan íntimamente es un hecho cierto, tecnológicamente hablando: mientras no se puedan conseguir y analizar los terminales telefónicos a los que corresponden los números de celulares comprometidos, no será posible comprobar de modo fehaciente si éstos realmente fueron penetrados o no por Pegasus

